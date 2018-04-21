預防過勞 北市9月展開強力勞檢

2018-04-21 03:05 中央社 台北20日電



台北市政府勞動局今天宣布，為杜絕職場過勞，將對高風險行業展開強力勞檢，對象包括運輸業者，還有向勞動局核備、聘雇責任制工作者的企業。責任制工作者勞檢預計9月展開。

北市勞動局今天舉辦「職場健康體檢，全面啟動」記者會暨宣導會，會中宣示將對責任制審核嚴加把關，並展開強力勞檢，杜絕雇主僥倖心理。

勞動局職業安全衛生科科長蔡爾森指出，由於勞動基準法第84條之1責任工作者人數增加，其中7成為保全人員。不僅特定行業工作者工時增加，還出現職場過勞，罹患腦心血管疾病人數也在增加。

他表示，因此，今年9月到12月，勞動局將對聘雇勞基法第84條之1責任制工作者和運輸業駕駛的事業單位展開勞動檢查。

適用勞基法第84條之1規定的工作者，包括約定工時及責任制員工。蔡爾森說，向勞動局核備聘雇這類工作者的事業單位共400家，勞動局預計將對其中120家進行勞檢。

蔡爾森指出，運輸業者方面，由於從業人員數量眾多，高達4242名駕駛，勞動局規劃從5月到109年12月，對其中400名駕駛進行勞動檢查。

勞動局長賴香伶表示，去年辦理保全人員高關懷計畫訪視，發現工時長、責任制泛濫等現象，希望藉由積極查核，為高風險作業者職場健康把關。

另外，勞動部去年通過，今年7月起，聘雇200人以上的企業，就必須設置勞工健康服務醫護人員。蔡爾森指出，預計北市將有353家事業單位須設置醫護人員，勞動局也將對這些單位展開查核。