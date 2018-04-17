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突襲…勞檢飲料店 職安缺失破百項

2018-04-17 23:46聯合報 記者陳妍霖／台北報導

勞動部長許銘春昨下午率隊到台北西門町商圈突擊連鎖飲料店。 記者陳妍霖／攝影
勞動部長許銘春昨下午率隊到台北西門町商圈突擊連鎖飲料店。 記者陳妍霖／攝影
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部分工時（計時制）被指是低薪元凶之一，且勞動權益常未被保障，勞動部職安署計畫近日起針對國內十大飲料店進行北中南聯合稽查，總共要抽查廿場次。勞動部長許銘春昨天親自率隊到台北市西門町商圈突襲兩家飲料店。截至目前稽查結果，共有一○四項職業安全衛生、十七項勞動條件違失。

這也是許銘春上任不到兩個月，第三次率隊突襲勞檢。許銘春說，若業者惡意違法，裁罰將加重。

職安署二月邀集清心福全、Comebuy、五十嵐、COCO、茶湯會、大苑子、鮮茶道、茶的魔手、紅太陽、迷克夏等飲料店業者「喝咖啡」，期望業者遵守工讀生工資、工時、安衛等規定，並向業者預告將展開「工讀生勞動條件」及「職業安全衛生」等專案檢查。許銘春說，業者當時承諾會配合相關法令，但昨天稽查還是有缺失。

職安署從上周五起，鎖定十大飲料店同步北中南稽查，每個品牌各擇兩家分店實施抽查，廿場次中，目前有一○四項的安衛缺失，以未制定工作守則最多；其次為無勞安人員、未設置急救人員等。勞動條件部分，截至昨天檢查十一場次，有十七項缺失，包含未核實給加班費、連續上班超過七天(沒有七休一)、未核實登載出勤紀錄等。

職安署說，業者若違反工資、工時等勞動條件規定，會依違反勞基法處以兩萬元以上、一百萬元以下罰鍰；若是違反安衛規定，通常會要求業者限期改善，若發現業者無改善、複查未過，則會依違反職業安全衛生法，處以三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

職安署說，每年固定在上半年及下半年，推出暑期工讀生打工檢查專案、部分工時專案等，但此次抽查跟固定專案檢查不同，是因應日前和飲料店業者座談後的落實狀況。

勞動部長許銘春（右）向飲料店員工說明基本工資、工時等。 記者陳妍霖／攝影
勞動部長許銘春（右）向飲料店員工說明基本工資、工時等。 記者陳妍霖／攝影
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許銘春工時勞動部加班費

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