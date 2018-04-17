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勞動部稽查北中南飲料店 部長率隊突擊

2018-04-17 16:12聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

勞動部職安署從4月中旬起，針對國內十大飲料店全台北、中、南區進行聯合稽查，勞動部長許銘春今日率隊到台北西門町商圈飲料店突擊勞檢，職安署實施抽查20場次，目前查出有104項缺失，以未制定工作守則20多家為最多，另未核實給付加班費有5家、連續上班超過7天有4家。部長許銘春說，若業者惡意違法，裁罰將加重。

勞動部職安署今年2月才邀集清心福全、Comebuy、五十嵐、COCO、茶湯會、大苑子、鮮茶道、茶的魔手、紅太陽、迷克夏等國內10大飲料店業者「喝咖啡」，期望業者遵守工讀生工資、工時安全衛生等規定，當時也和業者預告，將展開「工讀生勞動條件」及「職業安全衛生」等專案檢查。

職安署也從上周五起，鎖定十大飲料店，針對直營店、加盟店，同步北、中、南進行稽查，每個品牌各擇2分店實施抽查，20家場次中，在職業安全衛生共有104項缺失，以未制定工作守則20多家為最多，其次為無勞安人員有15家、未設置急救人員有9家；在勞動條件檢查上，目前檢查11家，尚有9家仍在檢查中，目前有17項缺失，包含未核實給付加班費有5家、連續上班超過7天有4家、未核實登載出勤紀錄有3家違反。

長許銘春說，職安署2月才和業者「喝咖啡」座談，業者當時也承諾要配合勞基法，今日來就是要看看業者到底有沒有落實，稽查結果還是有缺失，會不會加重處罰要看情形，若業者連續違反，甚至惡意不配合，裁罰將加重。

勞動部長許銘春向飲料店員工說明基本工資、工時等。記者陳妍霖／攝影
勞動部長許銘春向飲料店員工說明基本工資、工時等。記者陳妍霖／攝影
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勞動部長許銘春今日下午率隊到台北西門町商圈突擊連鎖飲料店，還發放手冊給飲料店員工...
勞動部長許銘春今日下午率隊到台北西門町商圈突擊連鎖飲料店，還發放手冊給飲料店員工。記者陳妍霖／攝影
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加班費勞動部

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