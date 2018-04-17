勞動部稽查北中南飲料店 部長率隊突擊

2018-04-17 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



勞動部職安署從4月中旬起，針對國內十大飲料店全台北、中、南區進行聯合稽查，勞動部長許銘春今日率隊到台北西門町商圈飲料店突擊勞檢，職安署實施抽查20場次，目前查出有104項缺失，以未制定工作守則20多家為最多，另未核實給付加班費有5家、連續上班超過7天有4家。部長許銘春說，若業者惡意違法，裁罰將加重。

勞動部職安署今年2月才邀集清心福全、Comebuy、五十嵐、COCO、茶湯會、大苑子、鮮茶道、茶的魔手、紅太陽、迷克夏等國內10大飲料店業者「喝咖啡」，期望業者遵守工讀生工資、工時安全衛生等規定，當時也和業者預告，將展開「工讀生勞動條件」及「職業安全衛生」等專案檢查。

職安署也從上周五起，鎖定十大飲料店，針對直營店、加盟店，同步北、中、南進行稽查，每個品牌各擇2分店實施抽查，20家場次中，在職業安全衛生共有104項缺失，以未制定工作守則20多家為最多，其次為無勞安人員有15家、未設置急救人員有9家；在勞動條件檢查上，目前檢查11家，尚有9家仍在檢查中，目前有17項缺失，包含未核實給付加班費有5家、連續上班超過7天有4家、未核實登載出勤紀錄有3家違反。