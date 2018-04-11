親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

只去浙大是謊言？陸這所大學官網也有葉俊榮掛名

終極的邊緣人反撲：如何預防陌生者間重大犯罪？

我念碩士在職專班最大的收穫： 人生勝利組也會走下坡

2018-04-11 11:11聯合新聞網 文／寶瓶文化

職場不是一路往上衝，高點之後，可能就是谷底，所以要提早做準備。

圖擷自Photo on unsplash by abi ismail
圖擷自Photo on unsplash by abi ismail
分享

念ＥＭＡ（碩士在職專班）最大的收穫是什麼？我的答案是：提早察覺「我的人生會走下坡」。

我當時三十幾歲，事業正得意，念ＥＭＡ的同學都是社會菁英，學校嚴選，學校推薦，大家都是來交朋友，錦上添花，拓展人脈。同學們的年齡落差極大，從三十歲到五十幾歲，每個同學的職稱都是頂桂冠：主播、副台長、總經理、協理、局處首長……在社會上一個個閃耀著金光。

不過在認識半年後，光暈逐漸退散。

真實的面貌是：在職場、家庭中，人人各有其難題，這些各式的困境既難解也無解。所謂的「成功人士」只是表面。實際上，有人要煩惱另一半外遇；有的人卡在公司內部的派系鬥爭；有的人因婆媳不和的問題所困；還有人需要一肩扛起經濟壓力，卻無論如何都要維持生活體面。說到底，每個人也只是「生活很煩」的普通人。

職場上，也有春夏秋冬

五十幾歲的同學們給我的啟發是：他們往往是職場勝利組，職稱好聽，薪水早早就破百萬，獨占鰲頭已久；但他們卻也是最憂心的一族，公司一有風吹草動，就很擔心自己高位不保。

這年紀，再找工作很難，要找高薪的工作更難，他們默默憂慮著被資遣、被打入冷宮、被邊緣化……這輩子的職場路走得光彩奪目，卻因為年紀大，變成了走鋼索的人。他們面帶微笑地表演，熟練地踩在鋼索上玩著拋接球、疊羅漢、秀彩帶。台下的觀眾們拍手叫好，他們卻惶惶不安，擔憂自己會跌下去──跌下去後還萬萬不能摔死，因為有房貸要付，小孩要養。

生命中的春夏秋冬，人人都會經歷。那時三十幾歲的我還在職場的「夏天」，五十幾歲的他們則來到職場的「寒冬」。我將來必定也會走到冷風逼人的嚴寒季節。

人生有很多苦痛，往往來自於「不接受」與「不順服」。例如，他變心不愛我，我不接受，我要他再度愛我，這就很痛苦；或是有人罵你，你不接受，希望他不要罵，希望他道歉，但根本不可能。如果能轉念，接受他罵我、討厭我，不解釋，接受這情況，也知道這情況有一天會過去，你會好過很多。

「接受」以及理解一切「苦痛」都會過去。你的不舒服是因為你正在「經歷這過程」，走過了就沒事了。

「接受」一切都是最好的安排，會讓自己的日子更順利地過。

我接受不管我現在在職場上多閃耀、多風光，到了五十幾歲時，走下坡的機率很高。我選擇不反抗這命運，選擇早早多存錢、理財，準備好在人生冬季來臨時的存糧，安然溫飽老去，這樣就好了，就夠了。

頭銜、職稱和面子不重要，皆可拋。

三十幾歲時，你就要提早做準備

職場不是一路往上衝，高點之後，可能就是谷底。隨著年紀愈大，我們與企業的關係會從年輕時灑脫跳槽，天不怕地不怕，轉變成依賴公司。總有一天，公司會不需要年華老去又坐領高薪的我們，既然如此，就要提早做準備，人生才不會瞬間彩色變黑白。

一、及早規劃理財

無論你過去賺了多少，沒存下來就是一場空。人生這條路是有錢有朋友。有錢就有面子，也有裡子。存款豐厚能讓你安全感倍增，有錢就能身心安頓，即使突然失業，也能悠閒地找工作，而不至於驚慌失措。

二、發展第二專長

趁早展開事業的第二支線，降低對單一企業的依賴度。第二專長可以從有興趣的兼差或者專業課程開始。由於還有主業的收入，培養起來沒有壓力，也能開拓出新的人脈。

ＥＭＡ的同學們聚餐時，有人打趣地問我：「那你五十幾歲時要幹麼？」

我看著餐廳的清潔人員，笑著說：「我可能會加入他們。我覺得什麼工作都很好，不用侷限自己非要坐辦公室不可。」

同學說：「好，那我們一起當清潔工，這樣聊天很有伴，很有趣。」

我說：「好啊！我們會很開心的。」

人生不難，不要自己為難自己。接受風雨，就能平靜看待風雨。

不舒服，是因為你正在「經歷這過程」，走過了就沒事了。「接受」一切都是最好的安排，會讓自己的日子更順利地過。

書名：若你委屈自己，任誰都能刻薄你──小資世代突破盲腸的30個人生亮點作者：...
書名：若你委屈自己，任誰都能刻薄你──小資世代突破盲腸的30個人生亮點
作者：黃大米
出版社：寶瓶文化事業股份有限公司 圖／寶瓶文化提供
分享

（作者／黃大米，本文出自寶瓶文化《若你委屈自己，任誰都能刻薄你──小資世代突破盲腸的30個人生亮點》，未經同意禁止轉載。）

職場

相關新聞

《勞事法》保障勞工訴訟權 勞團籲2019年上路

2018-04-09 21:21

服務業需求湧現 逾7成急徵正職

2018-04-09 14:32

總嫌台灣薪水太少？ 海外求職夢其實不難！

2018-04-09 12:42

台灣人離鄉背井／陳子鴻：大陸現在用台灣人 只有兩個理由

2018-04-09 12:36

面對低薪╱還完學貸 不敢結婚…

2018-04-07 23:58

辛苦3K產業╱專家建議：先蹲後跳 熬過學徒

2018-04-07 23:56

不怕髒苦 送貨司機拚上總經理

2018-04-07 23:52

台酒募新血 保留名額給畢業建教生

2018-04-06 13:36

在愛迪達總部實習經驗告訴我：和主管有話請都直說！

2017-11-24 15:52

當強項已不再成為優勢 「就是放下歸零 重新學習的時候」

2017-11-17 16:11

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (上)

2017-05-19 15:37
看更多

熱門文章

被中國超前 劇場人嘆：台灣蓋劇場停留在30年前

2018-04-10 12:45

快來打卡！全家聯名英國唐寧茶 推網美系鮮果茶飲

2018-04-10 18:04

衛生紙之亂後… 好市多售價不漲反降 網友：之前都搶心酸？

2018-04-11 09:42

日本開徵國際觀光旅客稅 明年起旅日付1千日圓

2018-04-11 10:25

好天氣到周六 吳德榮：周日起接連兩鋒面

2018-04-11 06:27

木棉花恐釀意外 桃園、竹市、台中摘果除害

2018-04-10 23:42

領先亞洲！ 家樂福在台導入「自助結帳機台」

2018-04-10 16:25

米飯控看過來！專家告訴你吃米飯的四大好處

2018-04-10 15:54

做了氣球擴張術 老翁憋3年重享魚水之歡

2018-04-10 15:31

水原希子晨起6連拍超可愛 每張都想設為桌布

2018-04-10 13:10

兩大貨車對撞 舊蘇花雙向阻斷

2018-04-10 15:52

日本黑貓宅急便推新服務 行李戰利品幫你直送飯店

2018-04-10 12:29

我念碩士在職專班最大的收穫： 人生勝利組也會走下坡

2018-04-11 11:11

多吃紅豆、櫻桃等紅色食物真可以補血嗎？專家破除迷思

2018-04-11 09:01

李石增「被辭職」告長庚討薪資 長庚醫院回應了

2018-04-10 19:43

健保改定率制？ 傳遭賴神打臉

2018-04-10 19:34

今日星座運勢／雙子 藍色幸運 耐心與冷靜有助運勢

2018-04-11 00:00

雲林善心男刮中2000萬刮刮樂 要帶父母出遊

2018-04-10 20:49

好萊塢珠寶設計師涉嫌掏空 劉詩詩、河智苑遭池魚之殃

2018-04-10 17:50

祖母綠不祖母…林心如一身鳥 俏皮又貴氣

2018-04-10 16:25

教部卡管說詞反覆　藍委批：豈非漫天大謊？

2018-04-10 17:29

虎航麻疹群聚疫情研議開罰 疾管署派員調查

2018-04-10 16:01

蓄水僅剩12% 曾文水庫望「梅」止渴

2018-04-11 00:41

今高溫飆33度 周末鋒面接近降8度

2018-04-11 04:56

影／長頸鹿頭伸進車內討食 女關車窗玻璃應聲炸裂

2018-04-11 11:30

墾丁消費問題再成焦點 屏東縣府將展開聯合稽查

2018-04-11 10:51

台灣人一年喝10億杯手搖茶飲！超商找聯名拚客製化

2018-04-10 14:17

夫妻之間／牽手三「步」曲

2018-04-11 06:00

這個病死亡率偏高！ 比晚期乳癌還可怕

2018-04-11 09:51

沙啞失聲別輕忽 恐是肺癌找上門

2018-04-10 15:45

家庭／生活趣聞：入戲太深

2018-04-11 06:00

拿舊鍋來換 康寧買一送一

2018-04-10 18:43

出門注意 北部恐紅害

2018-04-11 04:58

家人關係／腳踏車

2018-04-11 06:00

14日鋒面近 15日全台降溫降雨

2018-04-11 08:23

虎航乘客趴趴走 台南麻疹疫情接觸名單增至146人

2018-04-11 10:49

5年5億 科技部將打造台灣成為量子電腦基地

2018-04-10 12:54

國際機場協會公布排名 桃機擠進前十大

2018-04-10 17:08

怎樣包紅包不失禮？「結婚吧」給你參考行情

2018-04-11 11:28

台灣首例異體皮膚移植 來自宣教士的「切膚之愛」

2018-04-10 13:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top