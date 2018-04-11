我念碩士在職專班最大的收穫： 人生勝利組也會走下坡

2018-04-11 11:11 聯合新聞網 文／寶瓶文化



職場不是一路往上衝，高點之後，可能就是谷底，所以要提早做準備。

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念ＥＭＡ（碩士在職專班）最大的收穫是什麼？我的答案是：提早察覺「我的人生會走下坡」。

我當時三十幾歲，事業正得意，念ＥＭＡ的同學都是社會菁英，學校嚴選，學校推薦，大家都是來交朋友，錦上添花，拓展人脈。同學們的年齡落差極大，從三十歲到五十幾歲，每個同學的職稱都是頂桂冠：主播、副台長、總經理、協理、局處首長……在社會上一個個閃耀著金光。

不過在認識半年後，光暈逐漸退散。

真實的面貌是：在職場、家庭中，人人各有其難題，這些各式的困境既難解也無解。所謂的「成功人士」只是表面。實際上，有人要煩惱另一半外遇；有的人卡在公司內部的派系鬥爭；有的人因婆媳不和的問題所困；還有人需要一肩扛起經濟壓力，卻無論如何都要維持生活體面。說到底，每個人也只是「生活很煩」的普通人。

職場上，也有春夏秋冬

五十幾歲的同學們給我的啟發是：他們往往是職場勝利組，職稱好聽，薪水早早就破百萬，獨占鰲頭已久；但他們卻也是最憂心的一族，公司一有風吹草動，就很擔心自己高位不保。

這年紀，再找工作很難，要找高薪的工作更難，他們默默憂慮著被資遣、被打入冷宮、被邊緣化……這輩子的職場路走得光彩奪目，卻因為年紀大，變成了走鋼索的人。他們面帶微笑地表演，熟練地踩在鋼索上玩著拋接球、疊羅漢、秀彩帶。台下的觀眾們拍手叫好，他們卻惶惶不安，擔憂自己會跌下去──跌下去後還萬萬不能摔死，因為有房貸要付，小孩要養。

生命中的春夏秋冬，人人都會經歷。那時三十幾歲的我還在職場的「夏天」，五十幾歲的他們則來到職場的「寒冬」。我將來必定也會走到冷風逼人的嚴寒季節。

人生有很多苦痛，往往來自於「不接受」與「不順服」。例如，他變心不愛我，我不接受，我要他再度愛我，這就很痛苦；或是有人罵你，你不接受，希望他不要罵，希望他道歉，但根本不可能。如果能轉念，接受他罵我、討厭我，不解釋，接受這情況，也知道這情況有一天會過去，你會好過很多。

「接受」以及理解一切「苦痛」都會過去。你的不舒服是因為你正在「經歷這過程」，走過了就沒事了。

「接受」一切都是最好的安排，會讓自己的日子更順利地過。

我接受不管我現在在職場上多閃耀、多風光，到了五十幾歲時，走下坡的機率很高。我選擇不反抗這命運，選擇早早多存錢、理財，準備好在人生冬季來臨時的存糧，安然溫飽老去，這樣就好了，就夠了。

頭銜、職稱和面子不重要，皆可拋。

三十幾歲時，你就要提早做準備

職場不是一路往上衝，高點之後，可能就是谷底。隨著年紀愈大，我們與企業的關係會從年輕時灑脫跳槽，天不怕地不怕，轉變成依賴公司。總有一天，公司會不需要年華老去又坐領高薪的我們，既然如此，就要提早做準備，人生才不會瞬間彩色變黑白。

一、及早規劃理財

無論你過去賺了多少，沒存下來就是一場空。人生這條路是有錢有朋友。有錢就有面子，也有裡子。存款豐厚能讓你安全感倍增，有錢就能身心安頓，即使突然失業，也能悠閒地找工作，而不至於驚慌失措。

二、發展第二專長

趁早展開事業的第二支線，降低對單一企業的依賴度。第二專長可以從有興趣的兼差或者專業課程開始。由於還有主業的收入，培養起來沒有壓力，也能開拓出新的人脈。

ＥＭＡ的同學們聚餐時，有人打趣地問我：「那你五十幾歲時要幹麼？」

我看著餐廳的清潔人員，笑著說：「我可能會加入他們。我覺得什麼工作都很好，不用侷限自己非要坐辦公室不可。」

同學說：「好，那我們一起當清潔工，這樣聊天很有伴，很有趣。」

我說：「好啊！我們會很開心的。」

人生不難，不要自己為難自己。接受風雨，就能平靜看待風雨。

不舒服，是因為你正在「經歷這過程」，走過了就沒事了。「接受」一切都是最好的安排，會讓自己的日子更順利地過。

書名：若你委屈自己，任誰都能刻薄你──小資世代突破盲腸的30個人生亮點

作者：黃大米

出版社：寶瓶文化事業股份有限公司 圖／寶瓶文化提供 分享 facebook

（作者／黃大米，本文出自寶瓶文化《若你委屈自己，任誰都能刻薄你──小資世代突破盲腸的30個人生亮點》，未經同意禁止轉載。）