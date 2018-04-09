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服務業需求湧現 逾7成急徵正職

2018-04-09 14:32聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

人力銀行業者今天公布「服務業人力需求現況調查」，七成四的受訪企業在近三個月湧現徵才需求，開出急缺，主要原因為「填補流失人力」（64.9%）、「例行性徵才」（18.7%）及「因應擴編需求」（13.2%）。

1111人力銀行調查顯示，76.7%的受訪企業急徵正職人力，兼職計時人員則有14.5%、派遣人力0.5%，還有8.3%大舉徵才。

32.2%企業徵才人數高於去年同期，整體平均高出2.7%，而低於去年同期則占16.1%，另有51.7%表示與去年差距不遠。綜觀來看，今年企業的人力需求與召募力道，皆比往年來得穩勁。

為留住可造之材，有高達76.1%受訪企業祭出福利不一的留才措施，包括「業績分紅」（39.6%）、「固定調薪」（21.3%）及「久任獎金」（6.8%）等，交叉分析顯示，以「美容美髮業」實施留才制度的比例最高，且在員工人數在200人以上的企業體系，其留才制度也較健全。

調查中有近六成四的企業主今年有調薪規劃，其中22.1%採取「全面調薪」。

此外，根據1111人力銀行資料庫顯示，3月份的泛服務業職缺高達20萬筆，較去年同期微幅成長6個百分點，有利於欲從事服務業的求職者。

而服務業企業主在選才方面則首重「服務熱忱」（52.6%），其次則是「工作配合度」（47.0%）、「親和力」（38.5%）、「工作經驗/經歷」（16.2%）及「危機處理能力」（12.8%）。目前最急需「餐飲外場」、「餐飲內場」及「技術人才」。

服務業未來面臨的挑戰為何？企業主則多表示，「成本增加」占35.4%，其次是「人才外流」26.9%及「市場狹小」23.3%。

求職人力銀行餐飲徵才

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