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總嫌台灣薪水太少？ 海外求職夢其實不難！

2018-04-09 12:42聯合新聞網 大數聚

上海招工訊息。新華社資料照
上海招工訊息。新華社資料照
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無形推手，向外走出並非套用數學公式

全球化效應加速了各方資源、人才與消費市場的流通，隨著近年社會經濟環境對景氣波動的影響，工作環境與薪水大多數不如勞工預期，生活備感壓力，進而促使不少年輕勞動力嘗試著轉換工作舞台。

論社會環境、生活品質與人際交流等面向，相比其他國家，台灣確實相對是個良好環境，基於人們對現實工作薪水的壓力與追求高品質生活的需求，想跳脫舒適圈子，並不是一件簡單的事。隨著各種壓力迎面而來，也逐漸形成一隻看不見的手，成為推動年輕勞動力向外踏出，走入新環境的主要動因。

對這群年輕勞動力而言，海外工作環境成為一種憧憬，更象徵著一個打開眼界的寶貴機會，然而是否遠赴海外工作一定能成功？我是否也該迎頭趕上這波趨勢？

答案告訴你—這並非一套數學公式，人人套用公式即可得到成功結果，其中則因人而異；但若不去嘗試，則沒有機會解開人生這一道數學難題。

台灣夢醒，遠赴海外就業築夢

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從行政院主計處今年1月份公布的統計數據來看，台灣人赴海外工作的人數逐年緩慢成長，每年約有50萬以上的大專學歷以上的年輕人赴海外市場就業，而女性至海外工作比例也年年攀升，與男性之間的差距逐漸拉近。

一方面顯示台灣與海外市場的開放程度高，年輕人有更多的選擇機會與發展空間；另一方面則說明台灣人才開始向外流出，以30-49歲階段的國人赴海外工作比例維持最高，30歲以下的新生代勞動力比例也正迎頭追上。

現狀說明了台灣企業的高階專業人才、高知識份子與年輕生力軍等勞動力不斷流失，他們為求的是更好的工作待遇與環境，然而台灣職場生態卻逐漸成為無形推手，不僅打醒了年輕人的發展夢境，更促使年輕人對海外市場逐夢的希望越來越大，企業也開始擔心招聘不到合適人才，如此的生態循環正持續發生，是台灣職場環境正面臨的困境之一，同時更有諸多問題有待解決。

轉換舞台，找尋未來發展機會

根據今年1月由人力銀行公布的「年後轉職潮與海外工作風調查」報告指出，竟有高達9成的上班族想轉換跑道…（作者：程琪）

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薪水職場上班族求職

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