培養第二專長 銀髮族順利再就業

2018-04-07 16:49 中央社 台北7日電



今年69歲的方大姐，經濟尚能自足，但仍希望繼續留在就業市場中，因此透過勞動力發展署積極參加職訓課程培養第二專長，終於獲得雇主青睞，擔任甜點店的門市服務人員。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心發出新聞稿表示，許多希望再就業的銀髮族，透過參加職訓課程培養第二專長，讓自己贏得轉職成功的機會，也讓人生因堅持夢想更加美麗。

銀髮中心舉例，像是69歲的方大姐退休前擔任出納人員，她到銀髮中心時，原本希望可以繼續從事出納或內勤行政，但銀髮中心為她推介了幾個相關職缺，面試後卻都因電腦操作不熟悉沒被錄取。

銀髮中心指出，因此建議方大姐擴展其他領域，朝不同的職務發展，方大姐也很樂於嘗試，但又因沒有相關經驗，以致無法順利就業。

不過方大姐沒有因此氣餒，銀髮中心說，方大姐閒暇時積極參加銀髮中心開辦的「服務達人養成班」及「門市服務實務班」等職訓課程，在此期間，銀髮中心也提供銀髮就業成功案例，並加強她面試能力與技巧以增加其自信。

銀髮中心說，漸漸的開始有餐飲業廚房助手、便利商店服務人員等工作錄取方大姐，只是剛接觸此類型工作，她未能適應快速的工作步調而離職，但有了相關經驗後，方大姐了解到自己還有待加強的部分，於是她很快就振作起來，隨即又積極面試。

銀髮中心指出，後來銀髮中心推介方大姐擔任短期賣場銷售人員，短期任務結束後不久，方大姐也成功錄取甜點店的門市服務人員。

方大姐說，目前工作很愉快，每天都有新的學習，生活很充實、很開心，謝謝銀髮中心一直為她打氣加油。

銀髮中心認為，方大姐積極參與職訓課程培養第二專長，加上之前的餐飲服務與收銀經驗都成為得到新工作的助力。