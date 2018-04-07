登陸經驗／陳子鴻：擁兩大特質 發展優勢大

2018-04-07 01:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／台北報導



喜歡音樂總經理陳子鴻。 報系資料照 分享 facebook 經濟日報提供 分享 facebook

曾經叱吒台灣唱片圈的金牌製作人陳子鴻，過去合作過的大咖歌手不計其數，製作過江蕙、張惠妹、陳奕迅等天王天后的唱片，不過這位曾經製作超過300張專輯、並培養出許多新生代音樂人，近年則活躍在大陸歌唱選秀節目評審席上。

其實他早在2005年於北京設分公司，比別人早了許多年在大陸發展。談到在大陸發展多年的心情，「早年台灣人有優勢，現在大陸要用台灣人，只有兩個理由，可能是能力強，或是價錢便宜」。

陳子鴻在2005年到北京設立喜歡音樂分公司，與潘瑋柏合唱「不得不愛」的弦子，就是旗下大陸歌手，當時他就開始經常台陸兩邊跑。「大陸雖然收入高，但相對競爭大，壓力也大。」2016年在浙江衛視播出的偶像女團養成真人秀「蜜蜂少女隊」因找來吳奇隆和謝霆鋒擔任總教練而聲名大噪，此為炫鋒文化投資共人民幣3億元（約新台幣13.8億元）的企劃案，陳子鴻為股東之一，並擔任炫鋒文化總經理，但他差點因此失去健康。

他說，因為事情太多，以往只要顧好一個藝人，現在要面對的是超過100位的新人少女，和台灣的商業模式很不一樣；光是經營蜜蜂少女隊，他手機的微信群組就超過50個，工作壓力太大，後來他發現免疫力下降，很容易感冒，決定辭掉總經理工作，純當股東。

他認為，到大陸最重要的是不預設立場，心存台灣人的優越感，「多年前我去大陸，有點名氣的音樂人就像神一樣，可是曾幾何時環境已經變了，台灣人不要有優越或自卑感，只要你是人才，到哪裡都是人才。」

受訪時，陳子鴻最常掛嘴邊的就是「使命感」。陳子鴻表示，大陸方面，若徵選新人時他會過去看一下，他最希望是能幫台灣做點事情。