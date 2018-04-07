登陸經驗／丁學文：排隊買基金 商機太誘人

2018-04-07 01:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ／專題報導



前投信總經理丁學文。 報系資料照 分享 facebook 經濟日報提供 分享 facebook

曾是國內投信總經理的丁學文，進入大陸創投業，目前是金庫資本總經理管理合夥人。他是台灣的「五年級生」，他說，這個世代在台灣沒啥創業機會，尤其金融業，但大陸市場卻充滿機會。

丁學文去大陸發展已12年。有西進的念頭是源於2001年，有次去北京，周末無聊去西單找書店，發現交通銀行門口上千人大排長龍。他本以為張惠妹要開演唱會，一堆粉絲排隊買門票，結果發現原來是當時大陸第一家基金公司華安基金成立與首檔基金開募，大陸民眾怕搶不到基金，到交行排隊。

當時台灣金融業都禁止去大陸，只有創投是漏網之魚，他決定從投信業跳到創投，到2005年決定自己創業。

丁學文說，在大陸和當地人打交道，總被兩個問題卡死，第一是對方總說你不是大陸人，大陸人不是這樣玩，第二是大陸的法令不是這樣。他當時決定做兩件事，第一是背大陸法律，背了後見大陸人，一坐下來就開始背法律，一背對方就傻了，因為對方只會用這個唬你。他做的第二件事，是選擇落腳靜安區，有次區長說要來拜訪他，帶整個區政府人來找他，他就告訴對方甚麼叫人民幣創投。

第一次的創業沒有成功落地，因為合資對象複雜使得牽涉的法令太多，後來因緣際會找了台灣光陽與浙江省政府合作，創立了金庫資本。 2011年拿到執照，丁學文說，這個執照很重要，因為他是長三角第一家落地的外資基金。他在大陸12年後，今年金庫資本也回到台灣設立，在兩岸四個辦公室運作。