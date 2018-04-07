登陸經驗／楊世光：肉食性動物 應大膽西進

2018-04-07 01:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／專題報導



前東森財經台「金錢爆」節目主持人楊世光。 記者林俊良／攝影 分享 facebook 經濟日報提供 分享 facebook

「大陸像是一座野生動物園，台灣則是一座木柵動物園，如果你屬於草食性的動物，沒有競爭慾望的就留在台灣，因為沒有競爭壓力、沒有天敵；如果你自認為是肉食性動物，就應該大膽過去大陸發展，畢竟台灣的市場太小了，未來發展性和空間也有限。」

前東森財經台「金錢爆」節目主持人楊世光，今年初毅然赴大陸發展，不光是月薪比過去至少高了四倍以上，更著眼於未來的發展前景。

楊世光說，他在東森當主播11年，東森給了很多機會，但在台灣碰到瓶頸，收視率已到屋頂，去年40歲時合約到期，儘管東森很重視他，但還是想到外面去闖闖看，正好有朋友介紹大陸的機會，愛股軒財經節目來台灣找他談，一見面就開出比台灣月薪高四倍以上的薪資條件，還有免費住宿、餐飲和其他福利、連家人的安排都可以幫忙處理。

後來老闆再加一個數字的薪水，甚至連在上海住的地方都有人幫你打掃、洗衣服，就像請了一個保母照顧你一樣。楊世光說，不單是薪水東森給不了我，未來的發展與希望也是大陸比較大，所以與東森愉快的分手了。

楊世光剛到上海時，老闆說，一個人不可能做節目，做節目是要團隊的，可以帶人來，薪水不是問題，所以他從台灣又帶了兩個人過去，每人薪水都是台灣的三、四倍。

楊世光說，他在上海三個月，感覺中國速度太快了，也看到機會，而且大陸對知識、資訊付費的習慣非常好，因為薪資比台灣高很多，所以壓力大是必然的，畢竟現在拿那麼好的薪水，未來能不能拿這麼多，所以得要知道自己價值所在。