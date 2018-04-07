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人才大出走 70萬人海外討生活

2018-04-07 01:13經濟日報 記者江睿智何易霖／專題報導

台灣人才流失非一朝一夕，人才為何外流？哪些人赴海外工作？政府要端出什麼對策來解決...
台灣人才流失非一朝一夕，人才為何外流？哪些人赴海外工作？政府要端出什麼對策來解決此危機？ 報系資料照
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大陸惠台31項措施宣布後，引發各界對於台灣人才外流的擔憂。台灣人才流失非一朝一夕，人才為何外流？哪些人赴海外工作？政府要端出什麼對策來解決此危機？本專題透過個案故事，並採訪政府官員與專家，深入解讀此一現象。

「如果你是個麵包師傅，本來一個麵包賣10元，今年有人找你，做一樣的麵包，50元、甚至100元向你買，做得好，店面以後還有可能是你的，你去不去？」

曾是台灣最大民營企業鴻海集團資深工程師的阿君，在台灣職場待了十來年，在他人生邁入「3字頭」中間數時，與部門主管在內約十個人團隊，做了一個對團隊裡任何一個人都很關鍵的決定：「出走」，也就是投靠陸資，開始成為「電子業浪人」。

來找阿君團隊的陸資，是某個城市知名的富商，在中國全力扶持電子業的當下，當地有錢人、有能耐的團隊，「給的經費超乎你能想像」，阿君說：「工程師就像運動員一樣，職業生涯有限，如果能在有限的職涯中獲得最大的邊際效應，是不是應試一試？」

大陸國台辦今年2月釋出惠台31措施，台灣長期面臨的人才外流問題再度引起討論。惠台措施涵蓋經濟、文教及醫療與公益，恐使特定產業、具專業技術的人才加速外流。

經濟日報提供
經濟日報提供
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到海外工作，大陸只是選項之一，將人才外流的議題侷限在大陸挖角、或者西進似乎狹隘，但在長期面臨低薪、發展空間有限的台灣，海外就業人口確實年年走高。

行政院主計總處推估，國人赴海外工作人數由2009年的66.2萬人，持續成長至2016年72.8萬人，七年來增加6.6萬人，平均年增率1.4%。

值得注意的是，2016年赴海外工作的72.8萬人中，大專以上程度者有53.4萬人，占比高達七成三；若和2009年相較，則增加6.5個百分點，反映專上程度赴海外工作意願強勁，並逐年增加。

1111人力銀行副總李大華表示，調查顯示，66%國內企業都感受到人才荒，其中「人才出走海外」更名列企業用人困境第五名。他引述英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics）調查報告明確指出，台灣在2021年將可能因為人才外流，吸引不到國際人才等多重因素，成全球最缺乏人才國家。

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