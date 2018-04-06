台酒募新血 保留名額給畢業建教生

2018-04-06 13:36 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



台灣菸酒公司員工平均年齡53歲，堪稱是「最老」的國營事業，董事長吳容輝表示，未來除了每年保持進用300人為公司注入新血，也將首度與大專院校建教合作，在學校就鎖定人才，將來年度人才招募會保留一部分名額，給畢業的建教合作生，讓公司年輕化。

吳容輝說，台酒因為推動公司化，加上市場萎縮，自1994年起，連續長達13年沒有進用新人，把員工人數從1萬多人，精簡到7098人。後續雖然陸續進用新人，但是過去這13年的中斷，造成人才斷層，使得台酒員工平均年齡偏長。

吳容輝表示，台酒現在有員工5942人，人才逐漸老化，今年預計招募278新進員工，這樣還不夠，希望能跟大專院校合作，讓人才還在學校唸書的時候，就被台酒找到。

他說，台酒計畫今年下半年，也就是新學年度開學時候，跟大專院校合作，找到有化工背景或製酒專業的學生，利用在學期間提供半年建教合作機會，例如寒暑假時，學生可以實際到台酒各工廠歷練，預估全台12個酒廠可提供200個建教合作名額。

吳容輝說，這是台酒第一次嘗試建教合作，目前已積極跟幾所大專院校接洽中，未來年度人才招募會保留部分名額給曾跟台酒建教合作的畢業生。

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