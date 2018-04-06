參加就業博覽會 3祕訣搶到好工作

2018-04-06 11:53 中央社 台北6日電



徵才旺季即將到來，各地也陸續舉辦就業博覽會，勞動部勞動力發展署的求職網站台灣就業通表示，想找工作的民眾只要把握做功課等3祕訣，就有機會搶到心目中的好工作。

因應即將而來的畢業季及徵才旺季，勞動部勞動力發展署旗下的求職網站台灣就業通發出新聞稿，整理就業博覽會現場搶到好工作的祕訣。

台灣就業通說，第一個祕訣，就是做功課。台灣就業通表示，常有人抱持逛園遊會的心態來參加就博會，繞了好幾圈之後手上多了許多文宣DM及贈品，卻還是不清楚自己想應徵的職務。

但事實上，無論是就業博覽會、中大型徵才活動或是校園徵才博覽會，都會提前在網路上釋出相關訊息，求職者可事先上網查詢參加廠商的職缺需求、薪資福利條件等，先了解企業的背景及職缺概況，並檢視自身條件是否符合，活動當天鎖定目標，利用有限的時間爭取企業青睞。

台灣就業通說，其次是打點服裝儀容，展現積極態度。台灣就業通指出，「就博會其實就是正式的面試場合」，有不少企業會直接把公司甄選流程搬到就博會現場，初步面談適合者就會進一步請部門主管面試，對於求職者而言，更是省下投遞履歷等候通知的過程，獲得直接與企業面試的機會，當然要視為一般正式的面試。

台灣就業通建議服裝穿著要整齊得體，應貼近欲應徵職務的形象，展現求職的認真態度及熱忱，如此必能過關斬將、增加錄取成功機率。

最後一個祕訣，台灣就業通指出，是省時省力的面試撇步。台灣就業通說，參加活動前除了備好履歷及作品集等資料外，不少就博會或徵才活動亦提供履歷e化服務，求職者只要先上網加入台灣就業通會員或至活動現場E化專區由服務人員協助求職登記，即可至廠商攤位進行應徵面談，感受便利的求職報到與就業媒合服務。