親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

草原沒有墓碑：蒙古族怎麼替成吉思汗掃墓？

又一起！外交部抗議無效 在菲涉詐騙78名國人遭遣送陸

紐澳打工留學的經驗告訴我：一技之長有多重要

2018-04-04 10:29聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

學土木工程出身的郭瑞真，3年前到紐西蘭、澳洲等地打工遊學探索人生，從事餐飲服務的她，發現在國外擁有一技之長者，薪資比上班族高出好幾倍，因自己父親從事焊接超過40年，她回國參加勞動部「綜合銲接班」，順利考取焊接證照，目前已在傳統產業擔任品管，未來也不排除和父親成立工作室共同打拚。

學土木工程出身的7年級生郭瑞真，自紐澳返台後投身焊接培訓一技之長，希望未來朝檢驗...
學土木工程出身的7年級生郭瑞真，自紐澳返台後投身焊接培訓一技之長，希望未來朝檢驗品管發展，對焊接興趣濃厚的她，也不排除和父親開工作室。記者蔡容喬／攝影
分享

郭瑞真說，在國外生活不像台灣便利，換燈泡、修水電、做木工，樣樣都得自己來，擁有相關技術者，身價也水漲船高。回台後她與父親討論，決定到勞動部高屏澎東分署參訓，女生膽大心細的特質，也讓她學習焊接相對上手；目前從事品管的她，因為實地學過焊接技術，和焊接師傅們溝通無礙，讓品質管控更加順暢。

「紐澳打工留學的經驗告訴我，一技之長有多重要。」郭瑞真說，一般女生可能會害怕銲接時冒出的火花，不過她反而比較在意銲接角度好不好、焊接速度太慢會燒壞材料等。郭瑞真認為，有了銲接基礎經驗，較容易「看出門道」，說服師傅改善銲接品質。

郭瑞真目前還在準備焊接檢驗師證照考試，她期待自己未來能獨當一面，在模具或工程公司擔任品管檢驗師或研發設計工作，但已有實戰經驗的她，也不排除未來和父親開設焊接工作室，父女共同打拚。

學土木工程出身的7年級生郭瑞真，自紐澳返台後投身焊接培訓一技之長，希望未來朝檢驗...
學土木工程出身的7年級生郭瑞真，自紐澳返台後投身焊接培訓一技之長，希望未來朝檢驗品管發展，對焊接興趣濃厚的她，也不排除和父親開工作室。記者蔡容喬／攝影
分享

勞動部打工紐西蘭
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

搶救台灣低生育率 人力顧問倡議彈性工作制

2018-04-04 11:00

科技大廠遭爆面試性騷擾 北市勞動局要求訂定防治措施

2018-04-03 20:44

月薪52K穩穩做 他問工作兩年卻厭倦了有救嗎？

2018-04-03 14:35

北市今年第二場中型徵才 釋652個職缺

2018-04-03 12:01

明日逸品執行長創業2心訣：執行力+資源整合

2018-04-02 14:25

歐美日引起旋風！打造品牌募資 他用背袋闖天下

2018-04-02 14:25

青年喊「台灣給不起未來」 網世代留才地圖在哪？

2018-04-01 13:33

幫青年找頭路！勞動部推「工作卡」 求職免履歷

2018-04-01 13:30

科大生搖身變兒童游泳教練 擺脫22K低薪

2018-04-01 11:47

職災求助勞局 單親媽爭到11萬

2018-04-01 00:07

上班族育兒5擔心 經濟陪伴接送霸凌治安

2018-03-31 15:54

挑戰百萬薪資 民航招考通過受訓月薪7萬

2018-03-30 16:54

人帥英語好沒專業要做啥？ 網友神回：新宿男公關

2018-03-30 15:35

育嬰留停勞保可續加2年 孕婦離職退保能領生育給付

2018-03-30 14:05

在愛迪達總部實習經驗告訴我：和主管有話請都直說！

2017-11-24 15:52

當強項已不再成為優勢 「就是放下歸零 重新學習的時候」

2017-11-17 16:11

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (上)

2017-05-19 15:37
看更多

熱門文章

鞋全家福到底是怎麼活下來的？ 網路上熱議的十大長青店家

2018-04-03 16:24

大學生po台北觀察地圖 網讚「連北部人都不知道」

2018-04-04 07:30

想當台灣人！在美14年突接到兵單 他掙扎後決定返台盡義務

2018-04-03 13:53

國道「紫爆」！清明連假5天首日 一早塞翻了

2018-04-04 08:24

搭飛機度蜜月行李憑空消失 阿聯酋航空拒賠償

2018-04-03 16:24

男空服員發疹仍出勤 麻疹群聚疫情恐擴大

2018-04-03 19:29

11年來重大發現 紫斑蝶北返飛行66天逾百公里

2018-04-03 12:48

清明掃墓小心感染「恙蟲病」 死亡率可達60%

2018-04-03 12:27

一本書只賺30元 作家爆出版內幕：砸萬元衝排行榜

2018-04-03 22:35

月薪52K穩穩做 他問工作兩年卻厭倦了有救嗎？

2018-04-03 14:35

無人機不能隨便飛了 想「上路」得先拿證

2018-04-03 23:36

正面對決！袁興夏踢館記者會 張鏡湖氣「揪心」拍桌

2018-04-03 15:27

男孩以上大叔未滿 黃騰浩十年《光陰》練成從容自在

2018-04-04 01:11

簡嫚書產後露面挺詹朴 笑說身形比例怪怪全因胸部太大

2018-04-03 22:02

研究：鮮少傾聽孩子的需求 恐衍生負面情緒與行為

2018-04-03 12:50

分流破功！ 國5往花蓮車潮再度塞爆宜蘭蘇澳

2018-04-04 09:52

放假小孩黏著電視不放？媽媽用經驗教你怎麼做

2018-04-03 14:36

金馬濃霧特報！吳德榮：高溫可達31度 北市可能更熱

2018-04-04 06:22

今日星座運勢／金牛 藍綠色幸運 注意刀燙傷

2018-04-04 00:00

清明連假先暖後冷 周六、周日北部低溫下探13度

2018-04-04 04:57

避開高乘載提前上路 蘇花改清晨卻「塞好塞滿」

2018-04-04 09:43

百元價且行車快 清明連假這種區間列車超搶手

2018-04-04 09:30

怕子女離婚！ 老人遺囑新添「防兒媳女婿條款」

2018-04-04 11:00

虎航男空服員染麻疹仍出勤 疾管署研議開罰

2018-04-03 20:43

潘瑋柏和周揚青228萬「箱」撞 都和情事有關

2018-04-03 20:54

新加坡貴婦茶TWG出包 農藥違規遭退運

2018-04-03 17:42

清明連假交通尖峰 台南交通快打部隊備戰

2018-04-03 13:39

「我們都叫陳瑞斌」 三人同名同姓一起跑馬還製作團服

2018-04-03 15:54

搶先全球首賣 這款Dyson吸塵器新品在這買最划算

2018-04-03 17:44

運動傷害 醫師不建議長時間冰敷

2018-04-03 23:33

下班注意 大台北有局部雨勢

2018-04-03 16:43

為癌友請命附議過門檻 提案癌症免疫療法納健保給付

2018-04-03 15:27

搶先看！UNIQLO 2018 UT潮流盛典大展

2018-04-03 16:23

合歡山杜鵑花季晚到 即時影像掌握花訊

2018-04-03 17:43

研究：兒時有負面經驗 長大罹心血管疾病高3倍

2018-04-03 12:39

透視未來感 春夏沒有PVC不夠時髦

2018-04-03 14:10

Harrods信義店新開幕 持提袋不限金額消費就送經典款

2018-04-03 17:09

國道多處路段紫爆！ 高公局說原因有二

2018-04-04 08:51

3天2夜花蓮自由行 套裝行程比原價至少省3千

2018-04-04 07:58

國家文藝獎贈獎，林強向侯孝賢深深一鞠躬，場面感人

2018-04-03 17:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top