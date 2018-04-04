紐澳打工留學的經驗告訴我：一技之長有多重要

2018-04-04 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



學土木工程出身的郭瑞真，3年前到紐西蘭、澳洲等地打工遊學探索人生，從事餐飲服務的她，發現在國外擁有一技之長者，薪資比上班族高出好幾倍，因自己父親從事焊接超過40年，她回國參加勞動部「綜合銲接班」，順利考取焊接證照，目前已在傳統產業擔任品管，未來也不排除和父親成立工作室共同打拚。 學土木工程出身的7年級生郭瑞真，自紐澳返台後投身焊接培訓一技之長，希望未來朝檢驗品管發展，對焊接興趣濃厚的她，也不排除和父親開工作室。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

郭瑞真說，在國外生活不像台灣便利，換燈泡、修水電、做木工，樣樣都得自己來，擁有相關技術者，身價也水漲船高。回台後她與父親討論，決定到勞動部高屏澎東分署參訓，女生膽大心細的特質，也讓她學習焊接相對上手；目前從事品管的她，因為實地學過焊接技術，和焊接師傅們溝通無礙，讓品質管控更加順暢。

「紐澳打工留學的經驗告訴我，一技之長有多重要。」郭瑞真說，一般女生可能會害怕銲接時冒出的火花，不過她反而比較在意銲接角度好不好、焊接速度太慢會燒壞材料等。郭瑞真認為，有了銲接基礎經驗，較容易「看出門道」，說服師傅改善銲接品質。