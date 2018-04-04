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搶救台灣低生育率 人力顧問倡議彈性工作制

2018-04-04 11:00中央社 台北4日電

人力顧問業者表示，政府若想解決低生育率問題，應提供女性多元且彈性的工作機會。 聯...
人力顧問業者表示，政府若想解決低生育率問題，應提供女性多元且彈性的工作機會。 聯合報系資料照
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台灣生育率僅1.13，為全球第三低，但台灣女性勞動參與率僅5成左右，同樣敬陪末座。人力顧問業者表示，政府若想解決低生育率問題，應提供女性多元且彈性的工作機會。

根據美國中情局（CIA）的「世界概況（WorldFactbook）」調查報告指出，去年台灣在全球224個國家與地區的總和生育率（TFR）中，排名倒數第三，意即全球第三低，僅高於新加坡與澳門。值得一提的是，過去與台灣並稱「亞洲四小龍」的南韓、香港和新加坡就位居生育率前5低，凸顯過去40年來為求經濟發展，犧牲家庭的結果。

部分人士認為，女性就業率提高後不願生小孩，是導致生育率下滑的主因，但從女性勞動參與率來看，顯然不是這麼回事。根據行政院性別平等處最新資料顯示，女性勞動參與率始終無法跨越51%門檻，遠低於新加坡的6成，也不如香港與南韓，顯然勞參率與生育率並無因果關係。

對此，得人資源整合有限公司共同創辦人蔡淯鈴表示，當今社會家庭工作型態多元，上班族期待的，是工作與家庭的整合，而非傳統製造業思維的固定地點、固定時間工作，因此，世界先進國家陸續提出彈性工作措施。

蔡淯鈴說，根據經濟合作暨發展組織（OECD）統計，已開發國家中有90%的公司，會提供某類彈性工作措施給全職員工，以日本企業為例，豐田汽車就針對年資5年以上的辦公室職員，導入「在家上班」措施，每週只要到公司2小時。

蔡淯鈴表示，企業實施彈性工作措施的好處，在於可擴大人才來源，轉為績效導向，減少員工摸魚，甚至可節省薪水發放，也能節省加班費。目前台灣也有部分外資企業開始導入彈性工作制度，例如IBM、微軟、戴爾電腦等，確實都達到不錯的效果。

彈性工作雖有助於提升企業營運效率，但由於台灣彈性工作多屬約聘、派遣等非典型工作，若企業擴大實施彈性工作措施，令人擔憂勞權是否因此受到侵害。

蔡淯鈴說，提出彈性工作的想法，主要是提供企業與勞工多一個選項，許多原本學有專精、且在企業位居要職的女性主管，當懷孕生子後離開職場，但等到孩子長大想要重回職場，人力市場多只剩下低階、低薪的服務業工作，這些非常優秀的人才無法發揮所長，對企業也是損失，彈性工作可以給這些女性上班族發展事業第二春的舞台。

曾在外商銀行擔任儲備幹部的Amy（化名），求學階段以第一志願進入北一女、台大，後來更順利取得美國加州柏克萊大學的MBA學位，回台在知名銀行業工作逾10年，能力備受肯定，她也樂在工作，但卻因為結婚生子，有了180度的大轉變。

「幾年前，我退出了職場，因為我有一個高功能自閉症的女兒。」Amy表示，她一直努力讓女兒接受各種療育，也盡力陪伴和訓練女兒，「但我並不是真的很擅長料理家務，我真正會的其實是上班，尤其像是用英文打筆戰這種工作。」

Amy說，當她陪孩子溜滑梯時，心裡想的常是一些與經營策略有關的事情；當坐捷運看到世大運廣告，也會去思考每波行銷方式的目的和執行。她也不愛買東西，上網就是看國際新聞和財經消息。「這些生活的落差，讓我產生很深的隔絕和孤立感；我的世界充滿了挑戰和困難，還有不被了解的寂寞。」

Amy當時認為，自己不可能有機會重回職場，「哪種工作能讓我不需放棄孩子？」後來，她參與人力顧問公司的工作坊，「我原本認為育兒的限制，讓我在人力市場的條件變很差，但關鍵其實是在於能力能否滿足企業需求，至於彈性都是談出來的。」

經過眾人鼓勵，及堅不放棄的努力之下，Amy最後找到了一個跟以前工作同產業的外商公司，協商出一個具彈性時間的正職工作，雖然薪水較全時工作少，「但這能讓我兼顧公司跟孩子的需要，簡直就像夢一樣。」

像這類彈性工時或部分工作，對想兼顧事業與家庭的上班族，無疑是非常吸引人的工作型態，但除了薪水可能較少外，相關勞動權益的減損，也可能使人因而卻步。對此，蔡淯鈴補充說明，現行勞動法規有明文規定，選擇部分工作的人，薪水雖會較全職工作者少，但在勞保年資的計算上並未打折，勞資雙方的義務責任為法律所保障，有行事依據。

蔡淯鈴強調，時間彈性工作可打破「朝9晚6」，賦予未來職場環境新的可能，企業可用「核心時間」來維持團隊運作；雙薪家庭夫妻也可協調上下班時間，讓小孩得到最好的照顧，「經濟發展與家庭興旺，兩者並不衝突。」

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