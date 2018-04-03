科技大廠遭爆面試性騷擾 北市勞動局要求訂定防治措施

2018-04-03 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



媒體報導，有民眾到台北市某科技大廠面試遭性騷擾，台北市勞動局表示，經查發現，該公司未訂定工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒處理辦法的紀錄，已發文給該公司，要求立即提出補救措施，並向勞動局報核，保障勞工權益。

台北市勞動局長賴香伶表示，經查該公司沒有訂定工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒處理辦法的紀錄，勞動局已主動發文給該公司，要求依「性別工作平等法」，訂定工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒處理辦法，並採取立即、有效的糾正及補救措施，將處理作為向勞動局核備，以保障勞工的權益，同時也呼籲本案當事人儘速提出申訴。

賴香伶指出，求職者及受僱者同受性別工作平等法職場性騷擾防治的保障，對於聘用員工30人以上的事業單位，應依「性別工作平等法」規定，訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，並在工作場所顯著處公告及印發各受僱者，且設置申訴管道，讓求職者及受僱者都清楚知道，當職場發生性騷擾情事時，可向公司提出申訴。

對聘用員工未滿30人的事業單位，在知道發生職場性騷擾時，應依「性別工作平等法」展開調查並予以糾正補救，事業單位若未妥善處理，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，且公布事業單位名稱及負責人姓名。如果調查確定求職者或受僱者受有損害，雇主與行為人是負有連帶責任。