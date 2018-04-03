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「大中至正」牌匾遭拆10年 李天鐸批馬英九「什麼也不做」

月薪52K穩穩做 他問工作兩年卻厭倦了有救嗎？

2018-04-03 14:35聯合新聞網 綜合報導

工作示意圖。圖片來源/Rawpixel.com
工作示意圖。圖片來源/Rawpixel.com
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一名網友日前在批踢踢上貼文，表示自己本身念的是頂大非理工科系，畢業後曾短暫從事過學校助理工作，之後則進入一家在該領域很不錯的公司，他表示目前工作月薪5萬2，同事好相處而且準時上下班，但工作不到兩年後卻開始出現倦怠感，他也詢問網友該如何調適自己的心情。

這名網友說，目前他的工作內容與其他在當公務員，卻常常加班的同學相比起來相當不錯，但他卻覺得待在這份工作的專業成長幅度有限，兩年工作下來，時常面對專業必須妥協的狀況，因此原本開始工作後想好好打拼的衝勁已經沒有，他也無法想像自己是否能夠繼續在相同的環境下再待2、30年。

網友說即使這份工作的福利比起外面的工作已經很不錯，但他卻無法在這份工作裡面看到未來及展望，覺得自己就像小螺絲釘一般，無法發揮所長，因此感到心裡很倦怠。他也詢問網友在工作時是否有過類似心情，自己又該如何調適。

其他網友看到後認為，原PO這份工作已經很不錯了，認為他的煩惱是種「奢侈」，也有網友認為以原PO的狀況，「如果想找新的，通常是後悔居多」、「工作就是這樣...替人賣命只能這樣」。有網友建議他不要過度執著在工作，轉移生活重心培養新的興趣會比較好，其他網友則建議他繼續進修，才能保持自己的競爭力。

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