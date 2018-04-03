北市今年第二場中型徵才 釋652個職缺

2018-04-03 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



農曆春節剛過，勞動市場供需開始活絡，即便景氣復甦力道緩慢，求職榮景仍可望預期，為因應人力市場需求，台北市就業服務處訂於4月13日（星期五）14時至16時30分於台北青年職涯發展中心（台北市中正區仁愛路一段17號2樓）舉辦「繁花似錦萬象薪」中型徵才活動，提供652個工作機會，活動當天另有行政院原住民族委員會設攤位協助原住民朋友面試求職及台北市職能發展學院提供職訓諮詢，有求職需求的市民朋友多加把握，請著正式服裝前來共襄盛舉。

這次徵才活動共邀請15家廠商參與，涵蓋機械產業、電子業、遊戲產業、餐飲業、服務業及旅宿業。以往最吸引人的科技產業，在這次活動中細分成機械產業、電子業及遊戲產業，展現了更富有變化的選擇。其中昌晟企業股份有限公司以傳動設備銷售、工程整合及提供技術服務與支援為基礎，在能源環境事業領域已建立良好口碑，此次釋出薪資高達70K的製造主管一職。

遊戲產業薩摩亞商繁盛國際集團公司也高薪徵求工程師以深植台灣。以薪資水準觀察，這次活動中達30K以上的工作機會有348個，超過全部職缺數的50%，較開春第一次中型徵才活動增加了11.7%，顯示基本工資調整及軍公教人員率先加薪的政策帶動各家業者願意提高薪資待遇以覓得好人才，並破除「物價漲薪水不漲」的迷思。

另外，剛摘下「美食聖經」米其林二星殊榮的台北喜來登大飯店（寒舍餐旅管理顧問公司）請客樓，首次參加中型徵才活動，釋出飯店行銷公關專員職缺，負責媒體聯繫及活動企劃，薪資最高可達34K。

除上述公司外，尚包括鑫鼎王餐飲公司（鼎王麻辣鍋、無老鍋）、彩色人生興業公司（三二行館）、集山實業公司（悟饕池上飯包連鎖總部）、維康醫療用品公司、家城公司（漢堡王）、吳寶春食品公司、和德昌公司（麥當勞）、寶盛國際公司（嘟嘟房）、鬍鬚張公司、金御賞公司（金子半之助）、欣興電子公司及三商行公司（三商巧福）。

這次徵才職務尚有營運組長、機動人員、店經理、製造主管、業務主管、專案主管、業務專員、設計工程師、採購專員、品管／生管工程師、前端工程師、PHP工程師、餐廳襄理、店長、飲廚房助手A、儲備店長、儲備幹部、外場人員、行銷公關專員、宴會業務專員、餐廳領班、製造工程師、製程工程師、品管工程師及設備工程師等熱門職缺。邀請各路高手當天來到現場，進一步了解職缺工作內容，在這春暖花開的時節，千萬別錯過尋覓最適工作的最佳時機，逐步邁向「繁花似錦萬象薪」的未來。

就業服務處的就業媒合完全免費，活動相關訊息請至台北就業大補帖網站查詢（https://www.okwork.taipei/）或電詢就業服務專線（02）2308-5231。