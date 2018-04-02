歐美日引起旋風！打造品牌募資 他用背袋闖天下

2018-04-02 14:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林潔玲 ╱台北報導



明 明日逸品第二款包包-郵差包。 明日逸品/提供 分享 facebook 日逸品從科技結合傳產，靠寶特瓶回收的布料作成背袋，連結物聯網、用「智慧徽章」走出差異化。執行長張明修打造PAIX品牌，經由群眾募資搶占背袋市場，自2015年成立公司以來，募資高達70~80萬美元，鎖定腳踏車、滑板族，在歐美日等50多個國家引起炫風。

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科技結合傳產創業

看準美國騎腳踏、溜滑板的使用者多，但卻仍存在很大的安全疑慮，因此張明修思考將物聯網結合背袋，靠著「智慧徽章」不同功能、有不同效用，例如可設計獨特圖案徽章、打方向燈、攝影機連結手機左右轉時可看即時畫面等，提升使用者的使用經驗，第一年PAIX在美國KICKSTARTER募資就達到28萬美元。

「從認識布料到設計驗證檢驗，從科技跨領域結合傳產，所有事都是從頭學習」。出身科技產業的張明修說，2015年成立的PAIX團隊，來自國內外如Google、Mozilla、高通、富士通、鴻海、聯發科、華碩、技嘉等一流企業，同時更網羅國外設計師等跨領域人才，希望將生硬的科技，升級台灣傳統的紡織、戶外用品產業和國際市場接軌。

明日逸品第一款包包的智慧徽章可打方向燈。 明日逸品/提供 分享 facebook

環保機能布料製背包

張明修指出，當初跨入傳產從布料挑選就花費很多時間，只能靠著拜訪一家家工廠，用「問」的累積經驗值，堅持使用台灣廠商研發的創新環保機能布料製作背包，每個包使用40個回收保特瓶粉碎重製的布料，生產時節省50%能源、20%水資源、減少60%汙染，具防潑水等機能性也兼顧環保生態。

用物聯網徽章加值

除回收寶特瓶外，張明修表示，也利用其他回收材質的布料，例如回收單車內胎及回收風帆布，製作兼具時尚與機能的郵差包等，唯一不變的是環保原料及結合物聯網的智慧徽章。他強調，以目前來看，公司背袋加上智慧徽章的客單價約萬元左右，由於環保布料有回收處理成本，製程也相對複雜，價格也會墊高。

PAIX品牌透過「智慧徽章」與背包，利用科技演進、物聯網使用者的經驗。 明日逸品/提供 分享 facebook

PAIX在2015年創業成立，2016年在美國募資28萬美元、銷售54個國家，在日本群眾募資平台Makuake的金額破2000萬日圓，光去年上半年就銷售3,000個包包，歐美日本市場接受度，又高於台灣市場。張明修指出，PAIX目前擁有兩款包款、智慧配件為五個。

以產品直接面對市場

張明修認為，由於創業資金資源較少，當初拿出200萬元出來創業後，決定採用募資方式，「直接面對市場，其實美國市場沒有那麼遙遠」。而不選擇創投資金，主因要遇到有緣的創投者有一定困難程度，而募資只要產品夠好、能抓到客源銷售，就可最直接的面對市場。

同時，張明修也說，不同於衣物流行品，機能性背包相較不會有較高的流行性，觀察包袋市場一年超過3,000億美元的交易量，且每年持續成長，加上智能單車配件市場也逐漸提升，PAIX品牌透過「智慧徽章」與環保材質的背包，利用科技的演進、物聯網的成熟，可提升很多使用者的經驗，產品生命周期較有空間。

明日逸品不同功能的智慧徽章，可攝影、夜間發亮等。 明日逸品/提供 分享 facebook

擴智能產品跨AI

展望未來，張明修說，未來五年產品規劃，包括智能登機箱、婦幼安全包、物聯網協尋系統、智慧影響分析導入AI技術、透過單車社群物聯網平台，在區塊鏈上的物聯網訊息交換系統及AI應用。