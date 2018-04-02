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明日逸品執行長創業2心訣：執行力+資源整合

2018-04-02 14:25聯合晚報 記者林潔玲╱台北報導

明日逸品第一款包包的智慧徽章可打方向燈。（圖/明日逸品提供）
明日逸品第一款包包的智慧徽章可打方向燈。（圖/明日逸品提供）
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「困難天天都有，但只能拚命想辦法解決」。36歲創業的明日逸品執行長張明修，曾經被供貨廠商偷工減料，也遇過延後交期、品質下滑的廠商，他認為，創業執行力比創意重要，同時也要懂得資源整合。

「有創業的主意隨之而來，就是漫長的一條路，從設計、打樣、募資、量產、寄送到課後服務都要一條龍包辦，所以執行力相當重要」，張明修說，你能想到的創意，可能別人也有想到過，重要的是如何將它落實成為一項產品。舉例來說，過去曾遇到在農曆春節期間，工廠產線難安排也要能有迅速解決的能力等。

同時，由於新創團隊永遠都是資源不夠，張明修表示，若是資本夠雄厚，有錢可以花錢買服務，但一般來說都是沒錢，所有事情自己來，所以要從條件不好的環境之下，想辦法整合自己所有的資源，並將它發揮淋漓盡致是相對重要的技能。

明日逸品整合傳統包袋品牌與科技元件，並垂直整合生產供應鏈，推出自有品牌PAIX，並從群眾募集網站募集資金，結合科技與設計提高產品附加價值，經營自有社群，打造品牌忠誠度，透過移動電子商務通路銷售，可直接掌握第一線消費者的回饋，作為後續產品開發與行銷推廣的策略方針。

明日逸品整合多元軟體技術，包括嵌入式系統與網頁技術、PC與手機App(iOS與 Android)開發，提供使用者簡單易用的使用模式與介面，目標將個人雲結合時尚袋包設計，推廣至一般消費族群。

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