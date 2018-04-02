捍衛專業審查 全國學界連署：大學不得掏空三級三審制

2018-04-02 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



高教工會秘書長陳政亮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 大學法明定教師聘任應由各校教評會「三級三審」審查，行政高層不得介入，但高教工會發現，多所大學在既有機制外，另設「教師改隸委員會」、「新進教師審查委員會」等，或自創「校長親自面試」、「院長提名」等規章外程序，使校方高層不當介入教師聘任流程，違反大學法。他們日前發起連署，已有近170名大學教師參與連署。

台灣高等教育產業工會發起連署，捍衛大學教師聘任尊重專業審查原則，要求大學校方不得另立程序，掏空「三級三審」。發起連署的高教工會秘書長、世新大學社發所副教授陳政亮表示，「高教已經爛到根上」。近年常聽見有些私校校長介入聘人的權利，不管專業與否，硬塞自己的人進系所任教，將來可以控制系所，讓大學前途堪慮，師生權益受損。

連署書指出，自《大學法》明定教師聘任應由教評會專業審查，確認通行之系院校「三級三審」教評機制以來，教師聘任應回歸學術專業審查，而不得由行政高層恣意介入，已屬我國高等教育之通行法制與基本共識。

陳政亮說，依照三級三審制，系所教評會決定要聘人，就會請要來應徵的人投履歷，再送到院教評會，通過後再送校教評會。但近幾年常聽到的狀況是，校長會介入聘老師的審查過程。例如，先在人事單位設下「把關」門檻，就是所謂的「第零審」，由校長先對申請聘任的教師資料進行「篩選」，再送到一級的系教評會；或是進行「第四審」，待校教評會都審議通過聘任後還要「親自面試」，使得無關學術專業的判準得介入教師聘任。

輔仁大學社會系教授戴伯芬說，有些學校會在三級三審過程中「增加程序」。例如，校方給系所一個教師員額，如果不是校方要的人，校長或董事會就把員額收回來，或是給其他系所。如果是校長或董事會硬要「插」進來的人，專業可能跟系所不相符，有些領域「跨」得非常誇張，土木系背景的老師，轉到室內設計系上課，但是其實不太會教，受害的還是學生。

中正大學傳播系副教授管中祥說，三級三審制是保障大學教師自主，從最基層的聘任過程中，去找到最合適的人。校長不見得能夠了解每個系所的狀況，系所需要什麼樣的人，或是系所的研究、教學方向，系所自己最清楚。

「這將變成中央集權！」管中祥說，有些學校會有「改隸」的方式，跳過原本的三級三審制，對於制度和老師都很不尊重。校方安插自己人馬，成為「空降」，嚴重傷害系所的自主，對大學教育也沒有好發展。