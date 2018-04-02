親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

新竹湖口工廠酸性物質氣爆 4人受傷送醫

川普的鋼之鍊金術：徵收鋼鐵關稅，大西洋貿易戰開打？

捍衛專業審查 全國學界連署：大學不得掏空三級三審制

2018-04-02 10:02聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

高教工會秘書長陳政亮。 圖／聯合報系資料照片
高教工會秘書長陳政亮。 圖／聯合報系資料照片
分享
大學法明定教師聘任應由各校教評會「三級三審」審查，行政高層不得介入，但高教工會發現，多所大學在既有機制外，另設「教師改隸委員會」、「新進教師審查委員會」等，或自創「校長親自面試」、「院長提名」等規章外程序，使校方高層不當介入教師聘任流程，違反大學法。他們日前發起連署，已有近170名大學教師參與連署。

台灣高等教育產業工會發起連署，捍衛大學教師聘任尊重專業審查原則，要求大學校方不得另立程序，掏空「三級三審」。發起連署的高教工會秘書長、世新大學社發所副教授陳政亮表示，「高教已經爛到根上」。近年常聽見有些私校校長介入聘人的權利，不管專業與否，硬塞自己的人進系所任教，將來可以控制系所，讓大學前途堪慮，師生權益受損。

連署書指出，自《大學法》明定教師聘任應由教評會專業審查，確認通行之系院校「三級三審」教評機制以來，教師聘任應回歸學術專業審查，而不得由行政高層恣意介入，已屬我國高等教育之通行法制與基本共識。

陳政亮說，依照三級三審制，系所教評會決定要聘人，就會請要來應徵的人投履歷，再送到院教評會，通過後再送校教評會。但近幾年常聽到的狀況是，校長會介入聘老師的審查過程。例如，先在人事單位設下「把關」門檻，就是所謂的「第零審」，由校長先對申請聘任的教師資料進行「篩選」，再送到一級的系教評會；或是進行「第四審」，待校教評會都審議通過聘任後還要「親自面試」，使得無關學術專業的判準得介入教師聘任。

輔仁大學社會系教授戴伯芬說，有些學校會在三級三審過程中「增加程序」。例如，校方給系所一個教師員額，如果不是校方要的人，校長或董事會就把員額收回來，或是給其他系所。如果是校長或董事會硬要「插」進來的人，專業可能跟系所不相符，有些領域「跨」得非常誇張，土木系背景的老師，轉到室內設計系上課，但是其實不太會教，受害的還是學生。

中正大學傳播系副教授管中祥說，三級三審制是保障大學教師自主，從最基層的聘任過程中，去找到最合適的人。校長不見得能夠了解每個系所的狀況，系所需要什麼樣的人，或是系所的研究、教學方向，系所自己最清楚。

「這將變成中央集權！」管中祥說，有些學校會有「改隸」的方式，跳過原本的三級三審制，對於制度和老師都很不尊重。校方安插自己人馬，成為「空降」，嚴重傷害系所的自主，對大學教育也沒有好發展。

高教世新大學

相關新聞

稻江學院、嘉義大學 維持唱國歌

2018-03-31 23:07

中正大學畢典 取消唱國歌

2018-03-31 23:04

稻江：國歌儀式緬懷前人為我們付出

2018-03-31 13:13

6人房改4人房 警大學生宿舍「友誼樓」啟用

2018-03-31 12:34

中正大學畢典廢唱國歌 全台僅剩2大學還有

2018-03-31 10:50

遴選會人數未達標 文大董事長張鏡湖：我耳朵聽不清楚

2018-03-30 17:55

用生命拚搏 義大二學生斷腿仍要拚宋江陣

2018-03-30 16:14

春天裡的秋意 中興大學270萬棵桃花木落葉秀超迷人

2018-03-30 13:52

八千萬換設備 中大與空巴簽約可接收三千公里衛星影像

2018-03-30 11:10

文大董事長再出招！ 今開校長遴選會討論評分公平性

2018-03-30 11:09

日本大學排名／京都大與東大並列第一 慶應、早稻田排名直落

2018-03-30 10:58

玉山計畫 清交看好、台大悲觀

2018-03-30 00:21

教部：留才 靠高教深耕彈薪制

2018-03-30 00:14

玉山計畫最高年薪500萬招國外學者 明天赴美攬才

2018-03-30 00:07

政大、北市聯醫產學合作 精準分析AI大數據

2018-03-29 21:12

多位大學校長周六赴美攬才：終於有點東西能聘人了

2018-03-29 11:16

教團：應把1個玉山學者的錢 拿去聘5個正常薪給學者

2018-03-29 10:44

玉山計畫／國內教師「吃不到」 台大教授嘆「生不逢時」

2018-03-29 10:32

大學要留才！教部：彈性薪資制度 做兩項改變

2018-03-29 10:18

獨／玉山計畫最終版出爐！限國外攬才 年薪最高650萬

2018-03-29 10:00

中原化工教授 血液淨化技術領先國際

2018-03-29 00:14

南台大震義煮！崑山科大餐飲系2老師獲選優秀青年

2018-03-28 12:40

研究中心扁平化！ 大學好憂心

2018-03-28 11:56

科技部長好狂：別怕惠台措施 我研究中心補助平均較多

2018-03-28 11:48

高教工會調查私立大專教師待遇 15校確定調薪3％

2018-03-28 10:54

南亞學院與國防部 成立全國第一所ROTC專業大學

2018-03-28 09:48

大學：海外陸生市場大 可望刺激交流

2018-03-28 00:28

大學境外專班開放招收陸生 完成修法本月上路

2018-03-28 00:16

儲備軍官 南亞ROTC大學揭牌

2018-03-27 23:26

維多利亞的秘密、UA布料 都出自這所科大之手

2018-03-27 20:51

向「義築」團隊看齊！北科大新校長擴辦服務學習

2018-03-27 20:01

進入社會發現能力不足？成大助校友返校修習

2018-03-27 12:46

開發節能減熱變色窗 中正大學讓太陽光熱分離再利用

2018-03-27 12:03

范雲籲：提升學生代表占校務會議席次

2018-03-27 00:04

大學學生會長選舉冷 有些校甚至無人登記…

2018-03-26 23:59

交大來台60年 校友會捐落羽松

2018-03-26 23:31

念中興獸醫 可拿美國學位

2018-03-26 23:24

壢新醫院攜手中醫大 提升醫療與教研

2018-03-26 22:43

交通大學建校60周年 種60棵落羽松盼成新景點

2018-03-26 16:07
看更多

熱門文章

正式宣戰 管中閔聲明：教育部推諉懈怠應承擔法律責任

2018-04-01 15:03

卡管案 教育部強調：絕無故意延宕 「近日一定會有結果」

2018-04-01 21:41

聲明凝聚戰力 台大教授：管中閔在台大的高度已被確認

2018-04-02 00:21

台大這麼久沒校長 鍾小平告教育部長瀆職

2018-04-01 20:29

台大校長案 管中閔義務律師：考慮採法律行動

2018-04-01 20:59

教部否認卡管 鍾小平要告潘文忠瀆職

2018-04-02 00:08

人事卡關 管中閔嗆教部：推諉懈怠 應擔法律責任

2018-04-02 00:00

大考升學壓力未減 考上社區高中改讀私校愈來愈多

2018-04-01 23:51

城鄉落差加劇 教科書改革不能等

2018-04-02 00:02

捍衛專業審查 全國學界連署：大學不得掏空三級三審制

2018-04-02 10:02

私校優勢在課程彈性、品德管束 還有外師協助留學考試

2018-04-01 23:47

馬公高中創校75週年 日本姊妹校同慶

2018-04-01 14:37

高中師讓數學變好玩 結合藝術創作超大愛心

2018-04-01 11:23

擔任兒童游泳教練 科大生「薪」情直衝40K

2018-04-01 23:38

高中生用數學玩出「大愛心」 學習更有趣

2018-04-01 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top