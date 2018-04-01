科大生搖身變兒童游泳教練 擺脫22K低薪

2018-04-01 11:47 中央社 台北1日電



台北城市科技大學休閒事業系校友吳家珍，考取救生員與游泳教練證照，進入運動中心成為兒童游泳指導員，為幼兒量身打造游泳課，並建立口碑，也讓自己擺脫22K低薪。

台北城市科技大學今天發布新聞稿表示，兒童節將至，兒童運動風潮受到矚目，根據教育部體育署資料顯示，2014年台灣民眾在運動上的消費支出高達35.7億美元，比前2年提升，尤其是「運動課程」、「運動場館」等消費大幅成長。

台北城市科技大學休閒事業系主任陳寅全指出，台灣近年全民瘋運動，運動場館與運動中心如雨後春筍，兒童運動課程也逐漸成為主流課程之一，例如游泳課程，因此校方近年與運動中心簽訂產學合作，讓學生有實習機會，並培育休閒系學生成為兒童游泳教練，提早為就業預做準備。

台北城市科技大學休閒事業系校友吳家珍表示，大一懵懵懂懂，在系上老師鼓勵下考取救生員與游泳教練證照，沒想到大三時憑這2張證照，進入運動中心成為兒童游泳指導員，她也為幼兒量身打造游泳課，針對怕水與不怕水的小朋友設計出不同內容，慢慢建立口碑，家長也指名要她授課。

吳家珍提到，當兒童游泳教練，一定要裝可愛，要當小朋友的好朋友，不要一開始就急著讓他們上課，而是先從愛玩水開始，等到小朋友開始能與水當朋友時，再循序漸進地把專業課程導入。

陳寅全指出，一般大學畢業生初入社會的起薪大約22K（新台幣2萬2000元），隨著運動經濟興起，休閒系學生畢業後「薪」情看俏，運動指導員未來前景可期，以兒童游泳教練為例，只要多接課程，月薪可達40K（4萬元）行情，而投入兒童運動相關產業，也將是少子化商機的一大利器。