青年喊「台灣給不起未來」 網世代留才地圖在哪？

2018-04-01 13:33 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



上班族增強赴陸意願，元大寶華綜經院董事長梁國源表示，隨中國經濟崛起，對台灣人才的磁吸力量將越來越強，政府應要制定正確的「留才地圖」，擺脫過去以製造業為主的思維，面對新的網路世代崛起。

台經院景氣預測中心主任孫明德則指出，過去台灣分別在1950~1960、1970~1980時期有二次的經濟奇蹟，當時都是因為有人才貢獻。現在台灣正面臨高階人才與年輕年才嚴重外流，再加上少子化、高齡化的衝擊，進來的又都是外勞，消費力不高，限縮了消費力道，這就是為什麼這幾年東區、天母的店一家一家關，台灣連內需市場都撐不起來，哪還有機會談更大空間的經濟成長。

根據1111人力銀行日前公布的調查，上班族想去中國大陸發展的主要原因是「語言門檻低」、「兩岸距離近（航程近）」、「兩岸文化接近」、「世界舞台在中國」及「受待遇吸引」。高達七成二海外工作者年薪比國內高，幅度差距甚至達80%。

70年次的小林畢業之後，到海外工作已快10年，現已晉升到外商公司海外市場營銷副總。她說，除了薪水，海外市場規模大，不論資源、行銷操作，可以玩的東西很多，讓行銷工作更有挑戰、也更有趣，國際化的格局大，也會一直刺激自己成長與前進。

但小林說，由於生活成本高、壓力大、加上親友也都在台灣，偶爾還是會閃過回台的念頭，「到了海外工作，想回家，但真的回不來了，舞台、薪資、視野，這都是台灣給不起的未來」。

梁國源表示，網路發展之後，商業模式有了顛覆性的變革，與其做一些傳統式的勞動保護措施，或者更嚴格的勞動規範，台灣現在更需要的是面對新的網路世代的崛起，重新想一想台灣能否強化「平台經濟」，因為透過平台經濟，可能讓相當部分的自雇者可以更流暢的流入勞動市場。