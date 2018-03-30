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挑戰百萬薪資 民航招考通過受訓月薪7萬

2018-03-30 16:54聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

交通部民航局今日宣布，今年的民航特考將招募18名飛航管制員，飛航管制員陳妍君（右...
交通部民航局今日宣布，今年的民航特考將招募18名飛航管制員，飛航管制員陳妍君（右）、許岳珩（左）分享考試經驗談。記者陳妍霖／攝影
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交通部民航局下午宣布，今年的民航特考將招募18名飛航管制員，招募人數雖不是歷年來最高，但光是錄取受訓期間薪資就有4萬5千元，通過訓練高達7萬元，民航局表示，難得釋出這麼多名額，歡迎大家來挑戰百萬年薪，。

民航人員薪資高，待遇福利也優於一般公務員，加上民航特考並非每年招考，招考名額也未固定，因此每次招考時，總吸引不少人報考，和往年相比，今年釋出18名，算是名額較多的一年。

民航局飛航服務總台副總台長蔡宗穎說，民眾搭飛機出國，登機後，有美麗空姐、帥氣的空少提供服務，但民眾不會遇見飛航管制員，他們通常都是在「幕後」默默服務， 目前民航局有300多位管制員，分別在全台各處機場塔台、近場台與區管中心服務，從航機飛航前的準備、起飛、巡航、降落等，都是靠管制員來協助。

英國劍橋大學社會學博士候選人陳妍君說，自己是飛機迷，3年前即考上民航特考，從第一階段的筆試、英文單獨面試，考完後還有體檢、心理測驗、手腳協調測驗等，還要再經過第三階段為團體英語面試。

陳妍君說，對於很多考生來說，要通過這一系列考試，再受訓11個月，還無法保證能通過受訓，投資報酬率低，會影響投考人數。而另一個管制員許岳珩說，報考前就知道薪資很高，若只為了薪資高而加入航空行業，工作會很痛苦，重點要有興趣。

民航特考將在今年5月29日至6月7日受理報名，9月8日至10日考試，民航局鼓勵年輕人報考。

民航局薪資面試

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