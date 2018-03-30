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評／沒看過臭豆腐的外國人 與穿球鞋上雪山的台灣人

人帥英語好沒專業要做啥？ 網友神回：新宿男公關

2018-03-30 15:35聯合新聞網 綜合報導

網友自稱人帥英文好，但沒其他專業，上網詢問什麼工作較有發展，引起網友討論。示意圖...
網友自稱人帥英文好，但沒其他專業，上網詢問什麼工作較有發展，引起網友討論。示意圖，非當事人。圖為校園徵才情景。 記者徐兆玄／攝影
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一位網友自稱人帥、英文好，但沒其他專業，上網詢問要怎麼找到有發展性的工作，引發網友討論，有網友回：「我台語也很流利，請問能賺多少錢」、「新宿男公關」。

網友在《MOBILE01》發文詢問，自己英文好但沒專業，不知能做什麼工作。他自述，小學到高中在國外留學，英語聽、說流利，多益有840分，大學有畢業但沒好好唸，所以沒其他專業，還有長相常被說帥，不知能做什麼有發展性的工作。

有網友妙回「這個問題你可以說成，我台語很流利能賺多少錢？」不少網友認為，英文能力只是輔助工具，建議他找出或學習自已真正的專業，出了社會也是要一直學習的。還有在科技廠工作的網友分析，專業和溝通技巧與態度，都是業務必備條件；光英文好就能賺錢，也得是外需熱絡的時候才有機會，但目前的景氣不好。

有人建議他，可找願意培養、訓練英文底子好的人的地方，像是政府外交特考、關務特考、民航特考、航空公司培訓機師、空服員等等。

也有網友針對他的顏值來建議：「日本女生崇拜英文好的男生，你人帥英文好，去新宿當男公關沒問題」、「去好萊塢發展，說不定是明日巨星」、「別想那麼多，快回國外那怕務農、宰牛錢都比台灣多。存個兩桶金再來想以後要做什麼。」

英語能力

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