育嬰留停勞保可續加2年 孕婦離職退保能領生育給付

2018-03-30 14:05 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



懷孕期間參加勞保，並且年資累計符合條件，日後退保生產仍能請領勞保生育給付。 聯合報系資料照 分享 facebook

婦幼節將至，勞保局今日特別針對勞工媽媽們普遍關心的勞保權益問題，包括「育嬰留職停薪期間是否可續保？」以及「勞工媽媽懷孕後離職待產，也能請領勞保生育給付嗎？」召開記者會進行說明。

勞保局表示，受僱勞工經雇主同意辦理育嬰留職停薪，期間可以繼續參加勞工保險普通事故保險及就業保險，期間至子女滿3歲止，但不得逾2年。如果受僱勞工同時撫育子女2人以上時，只要雇主同意其育嬰留職停薪期間不予合併計算者，可繼續加保期間最長至每1子女滿3歲止，各不得逾2年。

勞保局並指出，被保險人在育嬰留職停薪期間如繼續加保，原由雇主負擔的70%保險費，不須繳納，但投保單位為公家單位的話，則仍由各機關、學校於年度預算人事費用項下支應，被保險人應自行負擔的20%保險費，可選擇育嬰留職停薪期間繳納或延後3年再繳納，被保險人勞（就）保的保障不僅不會中斷，保險年資還可以繼續累計，退休後可領的老年給付金額也會增加。

此外，「勞工媽媽懷孕後離職待產，也能請領勞保生育給付嗎」？也是常見的勞保疑問。對此，勞保局表示，勞工媽媽只要在懷孕期間有參加勞保，且參加勞保年資累計滿280日分娩或滿181日早產，即使退保後生產也能請領勞保生育給付。

勞保局進一步說明，離職待產的勞工媽媽如於參加國民年金保險期間生產，同時符合勞保與國保生育給付的請領資格，基於社會保險不重複保障原則，僅得擇一請領。因勞保投保薪資大多高於國保投保金額，故在計算給付金額時，勞保生育給付多優於國保生育給付，如有勞工媽媽已先請領國保生育給付，事後勞保局仍會主動比對符合資格的人，通知改領金額較高的勞保生育給付。