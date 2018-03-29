面試站門口3分鐘沒人理 男罵櫃台小姐…網友神打臉

2018-03-29 22:59 聯合新聞網 綜合報導



一名男子到科技場面試，痛批抵達後站在門口3分鐘，裡面的櫃台總機小姐僅看著他，未幫他開門，網友事後找出證據神打臉。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一名來自嘉義的男子日前到新竹某科技大廠應徵工作，抵達後站在門口3分鐘，裡面的櫃台總機小姐僅看著他，未幫他開門，「到底想怎樣，我就整個超傻眼，火大的！」最後他也沒面試，回家發文痛罵該公司員工訓練不足，網友看完後不但沒同情，反酸他「像董事長的兒子來視察」、「總機小姐應該跪下來！磕3個響頭迎接您才對！」

原PO在《新竹爆料公社》表示自己28日下午1點40分到面試公司，入口處是自動門，但自動門卻不開，後來看到旁邊有裝個類似門鈴的按鈕，他按了一下，也沒人理「總機小姐就像木頭似的，一直看著我」，他認為「這位總機櫃台小姐，態度真的是有待加強訓練」。

文章一貼出後，網友一面倒的批評原PO才是態度不佳，「你到底是想當客人還是想當員工啊，我被你搞得好亂啊！」他仍堅稱自己沒錯，不斷強調他真的在門外「站了3分鐘」。

有網友找出當天面試的資訊，報到時間分別為早上9點與下午1點30分，但原PO卻是下午1點40分才出現，遲到了整整10分鐘，事後還批評總機小姐的態度，讓網友啼笑皆非，「臉腫腫的感覺」、「遲到→不懂面試規則→嫌總機小姐態度差」，而被發現遲到在先的原PO事後也在留言底下道歉「遲到是屬實，不應該，不良示範，很抱歉！」