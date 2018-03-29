青年節沒放假小確辛沒了！勞公聯號召全民討回來
今日是329青年節，過去曾為放假日，但現今多數勞工卻無假可放，勞權公投聯盟就在臉書粉絲頁貼出「歷史上的今天：3月29日，原本是不用上班的唷！」一文，強調這一日就是勞工7天國定假日被硬砍的其中一天，呼籲大家來公投連署，討回7天假。
勞權公投聯盟代表謝毅弘說，很多人已經忘記329青年節原是放假日，2016年民進黨以國會多數優勢，硬是砍掉了勞工7天的國定假日，其實這是有爭議的，貼出這篇文是希望更多勞工重視自己的權益。勞權公投聯盟臉正以「全民討回7天假，廢除惡法要公投！」為口號，發動全台公投連署，以衝破三十萬「翻轉勞基法」。
勞權公投聯盟臉書粉絲頁貼文如下：
【歷史上的今天：3月29日，原本是不用上班的唷！】
2016年12月6日，民進黨以國會多數優勢，硬是砍掉了勞工七天的國定假日。
今天3月29日，就是其中的一天。（沒放過嗎？那是因為雙周84工時的時候，被老闆挪移掉了哦！2016年改成單周40工時，就應該要放假了～）
也許有人會說，根本就沒有人記得這一天是什麼青年節還是革命先烈紀念日啊？但就如我們必須不斷強調的，放假的「名目」要怎麼定是一回事，但是19天國定假日作為勞工的集體勞動條件，絕不該因為紀念日合不合時宜、值不值得紀念而有所改變！因為台灣的工時早已世界高了，降低工時已經是刻不容緩的事…（而且這明明就是蔡英文總統在競選時的勞工政見啊！）
所以這一次，我們要靠著全民的力量，用「公投」來討回這七天的國定假日！我們要制定「國定假日法」，保障全國勞工與軍公教人員享有不少於19天的國定假日！讓為生活拚搏的人們，能夠獲得適當、充分的休息！」
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