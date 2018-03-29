青年節沒放假小確辛沒了！勞公聯號召全民討回來

2018-03-29 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



勞權公投聯盟正發起「全民討回7天假」的公投連署。圖／擷取至「勞權公投聯盟」臉書 分享 facebook

今日是329青年節，過去曾為放假日，但現今多數勞工卻無假可放，勞權公投聯盟就在臉書粉絲頁貼出「歷史上的今天：3月29日，原本是不用上班的唷！」一文，強調這一日就是勞工7天國定假日被硬砍的其中一天，呼籲大家來公投連署，討回7天假。

勞權公投聯盟代表謝毅弘說，很多人已經忘記329青年節原是放假日，2016年民進黨以國會多數優勢，硬是砍掉了勞工7天的國定假日，其實這是有爭議的，貼出這篇文是希望更多勞工重視自己的權益。勞權公投聯盟臉正以「全民討回7天假，廢除惡法要公投！」為口號，發動全台公投連署，以衝破三十萬「翻轉勞基法」。

勞權公投聯盟臉書粉絲頁貼文如下：