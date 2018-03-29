親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

鼓勵青年先就業 勞部推產學訓合作訓練

2018-03-29 17:49中央社 台北29日電

發展署指出，為鼓勵青年先就業，推動產學訓合作訓練，以就業為導向，透過大專校院、訓...
發展署指出，為鼓勵青年先就業，推動產學訓合作訓練，以就業為導向，透過大專校院、訓練單位及產業界合作，提供在校青年專業技能、工作實務訓練及學校教育三合一的訓練課程。圖／發展署提供
分享

發展署指出，為鼓勵青年先就業，推動產學訓合作訓練，以就業為導向，透過大專校院、訓練單位及產業界合作，提供在校青年專業技能、工作實務訓練及學校教育三合一的訓練課程。

勞動部勞動力發展署今天發出新聞稿表示，為鼓勵青年先就業，推動產學訓合作訓練，107學年度產學訓專班從2月起由各合作學校陸續招生，將結合國立台北科技大學、國立勤益科技大學等學校，合作開辦機械工程、電機工程、能源與冷凍空調工程等專班，預計培訓749人。

發展署說，目前就讀國立台北科技大學產學訓專班大二的王子華，在讀大安高工時，曾到德國柏林西門子公司進行約3週的PLC程式設計與機電整合實習，看到德國對於技職教育的重視，讓王子華體認到安於現狀遲早會被市場淘汰，深知要把握時間好好學習，累積實務經驗，為自己畢業後的職場提前卡位。

發展署表示，王子華原本想念一般的國立科大，恰巧從高工科主任得知勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與北科大學合辦第一屆「電子工程系四技產學訓專班」的消息，就毅然報名參加甄試，王子華說，能在分署學習技術，還能到業界學實務經驗，當大四畢業時，同儕還是初入職場的社會新鮮人，他已經有三年工作經歷了。

發展署指出，產學訓合作訓練透過學科、術科及工作實務訓練等完整的課程實施與歷練，以強化青年就業力，訓練前期參訓青年利用晚上或假日接受學校教育。

白天在勞動部勞動力發展署所屬分署免費接受最長一年的專業技術養成訓練及輔導考取技術士證照，中、後期安排至合作企業受僱進行工作實務訓練，兼顧理論與實務的學習，青年畢業後可同時取得學位、技能及工作機會。

勞動部職場德國

相關新聞

青年節沒放假小確辛沒了！勞公聯號召全民討回來

2018-03-29 16:34

違法聘雇外籍勞工 勞動部：去年近200件

2018-03-29 15:48

清明節加班 勞部：雇主應給雙倍工資

2018-03-29 17:44

為什麼兒童節、清明節連休5天？彰化勞工處說明白

2018-03-29 12:41

年資未滿25年無法領年金？勞動部緊急澄清

2018-03-28 15:57

悶世代壓力大 7成2薪資不到4萬元

2018-03-28 14:15

35歲以下悶世代 最擔心這三件事

2018-03-28 11:40

勞工擔心工時放寬可怕在將來？ 勞動部：不讓例外變原則

2018-03-27 22:51

錢多卻過得不開心 台積電菜鳥：該忍耐下去？

2018-03-27 19:18

勞動部仿日本首推「工作卡」 青年不用履歷可求職

2018-03-27 16:33

「老人會愈來愈多」23歲壯丁投入照服員市場

2018-03-27 15:35

彰化職前訓練85%就業 今年再招1200人

2018-03-27 12:51

momo招募6大類儲備幹部 向青年菁英招手

2018-03-27 10:47

陶氏電子材料公司4廠啟用 創造上百個工作機會

2018-03-26 22:39

逛古董、二手衣 啟蒙環保意識

2018-03-26 14:25

三個月勾百頂毛帽慘被退！她從挫折中走出創業夢

2018-03-26 14:24

首度赴立院業務報告 勞部長緊張脫口而出「報告議員」

2018-03-26 11:22

華航招實習空服員 勞部：原來的正職人員一個都不能少

2018-03-26 11:17

彰縣就博會 綠能產業「徵」夯

2018-03-24 23:30

英語面試、自傳怎麼準備？學會三招掌握甄選英語力

2018-03-15 12:54

24歲讀MBA 28歲當總經理 30歲創業 他如何用最短時間打造黃金履歷？

2018-03-15 12:36

YouTuber職業興起！網紅 HOWHOW：我從小也只知念書

2018-01-05 11:49

在愛迪達總部實習經驗告訴我：和主管有話請都直說！

2017-11-24 15:52

當強項已不再成為優勢 「就是放下歸零 重新學習的時候」

2017-11-17 16:11

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (上)

2017-05-19 15:37
看更多

熱門文章

恐怖巧合！2000年機師猝死機艙 也是華航飛胡志明班機

2018-03-28 21:29

35歲機師猝死工會控壓榨剝削 華航回應：勿惡意消費

2018-03-29 09:44

清明連假天氣有變化 彭啟明：4月6日轉陰雨變涼

2018-03-29 07:40

8時17分南投規模4.8地震 最大震度南投4級

2018-03-29 08:28

人體出現新器官「間質」 醫師怎麼看

2018-03-28 22:22

地牛翻身！宜蘭規模4.8地震 南澳震度3級

2018-03-28 18:39

國道首日抓超速上千件 最高飆到時速198

2018-03-28 23:55

注意！「新鮮牛奶」不等於「鮮奶」

2018-03-28 22:42

曬棉被、種玉米... 你不知道的「超狂」安全島用法

2018-03-29 09:00

高溫上看30度！ 吳德榮：周日起還會更暖

2018-03-29 06:13

吳姍儒COACH派對搭訕曾之喬 拉「聊姐」克服尷尬癌

2018-03-28 21:13

華航機師執勤失能有先例 也是台越航線

2018-03-28 19:56

華航機師執勤前送醫不治 事發前一天休假

2018-03-28 22:32

發現人體新器官 與癌細胞擴散有關？

2018-03-29 00:06

美味記憶／第九味

2018-03-29 06:00

今日星座運勢／水瓶 簡單自然裝扮 可以放輕鬆

2018-03-29 00:00

小菜吃到飽！ 全新泰式料理「泰八」內湖展店

2018-03-28 23:35

7月林務局接手 森鐵、台鐵急換處長為哪樁？

2018-03-28 22:30

女神級的光！朴信惠戴施華洛世奇 甜美有型

2018-03-28 23:31

最大降幅20%！Jaguar Land Rover 多款新車蓄勢待發

2018-03-28 20:25

吃黃豆喝豆漿致乳癌？ 營養專家破除迷思

2018-03-29 11:11

出門要帶傘！東北季風增強 北部、東北部會下雨

2018-03-29 05:06

為什麼兒童節、清明節連休5天？彰化勞工處說明白

2018-03-29 12:41

好科技！家樂福自動化果汁機 天然椰子水現剖現喝

2018-03-29 08:38

別龜速了！ 國道外側道不得低於60公里

2018-03-29 00:06

化妝品 9月起禁「鋇」殘留

2018-03-29 00:06

孫芸芸配備「自然散發的體香」 一身暗黑參加COACH派對

2018-03-28 21:16

潔西卡雀斯坦看藝術展 大深V性感爆表

2018-03-29 08:40

金車噶瑪蘭傳捷報！入列WWA威士忌名人堂

2018-03-29 14:24

Outlet中台灣激戰 麗寶二期招商攜手「日本教父」

2018-03-28 20:03

好消息！清明連假東線新自強號 站票享8折

2018-03-29 11:10

親子手牽手／希望我家旁邊就有共融公園

2018-03-29 06:00

生活的風景／百年花磚之美

2018-03-29 06:00

免費電影、門票、贈品！2018全台兒童節好康優惠

2018-03-29 08:00

「乳味」大PK！濃厚奶茶每秒賣1瓶 再推重乳奶綠

2018-03-28 16:59

機長起飛前昏迷 送醫不治

2018-03-29 00:06

清明連假吃潤餅好清爽？ 營養師：2條就破千卡

2018-03-28 19:55

今起3天小心「紅害」 出門多注意

2018-03-29 05:04

青年節沒放假小確辛沒了！勞公聯號召全民討回來

2018-03-29 16:34

盼減少事故 北市敦化北路、民生路口新增3D斑馬線

2018-03-29 11:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top