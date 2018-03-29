鼓勵青年先就業 勞部推產學訓合作訓練

2018-03-29 17:49 中央社 台北29日電



發展署指出，為鼓勵青年先就業，推動產學訓合作訓練，以就業為導向，透過大專校院、訓練單位及產業界合作，提供在校青年專業技能、工作實務訓練及學校教育三合一的訓練課程。圖／發展署提供 分享 facebook

發展署指出，為鼓勵青年先就業，推動產學訓合作訓練，以就業為導向，透過大專校院、訓練單位及產業界合作，提供在校青年專業技能、工作實務訓練及學校教育三合一的訓練課程。

勞動部勞動力發展署今天發出新聞稿表示，為鼓勵青年先就業，推動產學訓合作訓練，107學年度產學訓專班從2月起由各合作學校陸續招生，將結合國立台北科技大學、國立勤益科技大學等學校，合作開辦機械工程、電機工程、能源與冷凍空調工程等專班，預計培訓749人。

發展署說，目前就讀國立台北科技大學產學訓專班大二的王子華，在讀大安高工時，曾到德國柏林西門子公司進行約3週的PLC程式設計與機電整合實習，看到德國對於技職教育的重視，讓王子華體認到安於現狀遲早會被市場淘汰，深知要把握時間好好學習，累積實務經驗，為自己畢業後的職場提前卡位。

發展署表示，王子華原本想念一般的國立科大，恰巧從高工科主任得知勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與北科大學合辦第一屆「電子工程系四技產學訓專班」的消息，就毅然報名參加甄試，王子華說，能在分署學習技術，還能到業界學實務經驗，當大四畢業時，同儕還是初入職場的社會新鮮人，他已經有三年工作經歷了。

發展署指出，產學訓合作訓練透過學科、術科及工作實務訓練等完整的課程實施與歷練，以強化青年就業力，訓練前期參訓青年利用晚上或假日接受學校教育。

白天在勞動部勞動力發展署所屬分署免費接受最長一年的專業技術養成訓練及輔導考取技術士證照，中、後期安排至合作企業受僱進行工作實務訓練，兼顧理論與實務的學習，青年畢業後可同時取得學位、技能及工作機會。