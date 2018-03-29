違法聘雇外籍勞工 勞動部：去年近200件

2018-03-29 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



不少製造業雇主申請聘雇外籍勞工，勞動部訪查卻發現，很多工廠根本沒有營運，或是大門關闢，也無從事生產製造，在去年申請的4萬案件中，疑似無營運、違法就有近200件，為了避免有非法雇用外籍勞工或遭濫用情況，勞動部經由多次訪視追蹤，一旦發現雇主有違法，將由地方政府依法裁罰3萬至15萬罰鍰，若無改善，將廢止核發招聘許可。

依雇主聘雇外國人許可及管理辦法規定，製造業雇主聘雇外籍勞工前，先透過國內求才登記，由勞動部確認後核發許可，之後再由地方就業服務中心訪視追蹤，而雇主依法申請招募外籍勞工從事製造工作，登記的工廠必須要有持續營運事實，才符合資格。

勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任邱月雲說，就業服務中心發現，有些工廠沒有營運或大門關闢，甚至登記的工廠內並無機具設備或找不到人，有些雇主還會用員工正好休假、派去外面處理訂單、去交貨、送修等理由，經多次訪查卻始終沒有營運，雇主明顯違法。