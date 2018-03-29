曼都髮型進駐南應大 成立培育美髮人才基地

2018-03-29 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



台南應用科技大學美容造型設計系「107級應屆畢業生校內畢業動態展演」即將登場。圖／台南應用科技大學提供 分享 facebook 台南應用科技大學美容造型設計系多年來不斷與業界進行深度產學合作，為促成「產學研訓」與「人才培育」的共同目標下，與曼都國際股份有限公司合作，商家進駐校園，成立「曼都髮型南應大店」今開幕。另外，台應用科技大學美容造型設計系「107級應屆畢業生校內畢業動態展演」，將於這周五30日在校內「多功能展演中心」登場。

南應大校長林品章表示，去年11月和曼都公司簽訂合作策略聯盟備忘錄之後，便積極展開空間規劃與設計的相關作業曼都髮型南應大店該店佔地70餘坪，面向台南永康區中正路和新行街路口，交通便利，未來店內不但有專業的美髮設計師提供各種優質的服務，同時也可以做為美容系學生實習之用。

另外，台南應用科技大學美容造型設計系「107級應屆畢業生校內畢業動態展演」，也將於本月30日（五）在該校「多功能展演中心」隆重登場。此次展演的主題為「Festival」（節慶），內容含蓋十二個相關子題，包括來自中國、墨西哥、加拿大、斯諾維尼亞、日本、印度、祕魯、紐西蘭等多國慶典，共同呈現各具不同內涵的民族風情與人文特色。