悶世代壓力大 7成2薪資不到4萬元

2018-03-28 14:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



新任勞動部長許銘春上任後帶頭勞檢企業，這也是35歲以下「悶世代」最期待打破的職場劣化現象之一。根據人力銀行針對35歲以下求職會員進行的「悶世代壓力調查」結果顯示，七成二薪資不到4萬元，因此最想改變的職場現況首推「基本工資提高」，其次是「落實勞檢」、及「調薪慢」。

根據 1111人力銀行調查，悶世代生活壓力前五大原因分別是「薪資太低」(85.9%)、「升遷不易/調薪慢」(33.4%)、「物價高」(29.8%)、「對未來沒方向」(24.1%)及「工時過長」(23.5%)。

最想改變的職場現況，依序是「基本工資提高」73.5%最迫切，其次是「落實勞檢/工時過長」37.6%、「調薪慢」29.7%。

主計總處資料顯示，去年每人每月經常性薪資平均為3萬9953元，此次調查有固定收入的受訪者，72%平均月薪領不到4萬元，每月最大宗支出包括「外食費」、「房租」、「保險」、「學貸」及「孝親費」。近二成二受訪者被迫當起「月光族」，其中甚至有(12.1%)的人是處於「入不敷出」的窘境。

調查顯示，高達八成六上班族坦言，「經濟壓力」(64.6%)及「工作壓力」(20.9%)是最大壓力來源，自評身心壓力指數平均值落在61。值得注意的是，二成二受訪者自評壓力指數竟高達80以上，男性占比高於女性，男性的壓力值也比女性高5個百分點，顯示悶世代男性身心負擔較女性沉重。

「悶世代壓力調查」調查時間從3月12日到27日，隨機抽樣1145人，信心水準95%，誤差值正負2.90。