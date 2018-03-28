35歲以下悶世代 最擔心這三件事

2018-03-28 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



求職示意圖。本報系資料照／記者侯永全攝影 分享 facebook 新任勞動部長許銘春上任後帶頭勞檢企業，事實上，這也是35歲以下悶世代最期待打破的職場劣化現象之一，根據人力銀行針對35歲以下求職會員「悶世代壓力調查」結果顯示，苦悶的悶世代七成二薪資不到4萬元，因此最想改變的職場現況首推「基本工資提高」，其次是「落實勞檢」、及「調薪慢」。悶世代對生活壓力主要來自「薪資低」、「加薪慢」、「物價高」。

1111人力銀行調查指出，缺乏資源的悶世代最想改變的職場現況，依序是「基本工資提高」73.5%最迫切，其次是「落實勞檢／工時過長」37.6%、「調薪慢」29.7%。

主計總處資料顯示，去年每人每月經常性薪資平均為39,953元，但此次調查有固定收入的受訪者，高達72%平均月薪領不到4萬元，每月最大宗支出包括「外食費」、「房租」、「保險」、「學貸」及「孝親費」。有將近二成二受訪者每個月被迫當起「月光族」，其中甚至有（12.1%）的人是處於「入不敷出」的窘境。

調查顯示，高達八成六上班族坦言，「經濟壓力」（64.6%）及「工作壓力」（20.9%）是最大壓力來源，從自評身心壓力指數分析，平均值落在61；值得注意的是，有二成二受訪者自評壓力指數竟高達80以上，其中男性占比又高於女性，且男性的壓力值也高於女性5個百分點，顯示身處悶世代男性身心負擔較女性來得沈重。

進一步了解悶世代生活壓力來源的前五大原因分別是「薪資太低」（85.9%）、「升遷不易／調薪慢」（33.4%）、「物價高」（29.8%）、「對未來沒方向」（24.1%）及「工時過長」（23.5%）。

「悶世代壓力調查」，針對35歲以下求職會員進行網路問卷調查，調查時間2018年3月12日到3月27日，隨機抽樣為1145份，信心水準95%，誤差值為正負2.90。