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勞工擔心工時放寬可怕在將來？勞動部：不讓例外變原則

2018-03-27 22:51聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

長期關心勞資議題的人力銀行人資長曹新南經常在社群平台或投書媒體發表文章，今天他在，「勞動基準法工時放寬的可怕不只現在，更在將來」一文，提及新法實施一個月內，各主管機關都在加緊腳步討論放寬工時限制，後續可能還會陸續放寬其他行業，因工時放寬茲事體大，影響勞工健康，主管機關勞動部是不是該扮演保護勞工的最後一道防線？

對此勞動部今晚發布新聞稿表示，『有關曹新南先生於新聞媒體評論「勞動基準法工時放寬的可怕不只現在，更在將來」一文，勞動部澄清，對於新制規定之例外情形，絕對會與各中央目的事業主管機關共同把關，不會讓例外變成原則。』

勞動部進一步說明，有關「輪班換班間距」與「例假七休一」規定之例外情形，由中央目的事業主管機關與勞動部雙重把關，先經中央目的事業主管機關就行業需求會商勞雇團體，評估有必要適用例外規定後，報請勞動部同意後，再經勞動部勞動基準諮詢會討論，評估意見後公告。

另外，勞工例假仍以七休一為原則，勞動部雖公告指定適用例假七休一例外規定之行業，仍得在「時間特殊」、「地點特殊」、「性質特殊」及「狀況特殊」等特定情形下，可於當週內調整例假，絕非全面放寬所指定之行業，可以無限制調整例假。

勞動部聲明，有關輪班換班間距仍以11小時為原則，僅允許少數符合因天災、突發事件等特殊原因才能適用，具有一定的時間性，期限屆滿後，即回歸符合11小時規定。

而勞動部公告的行業或適用範圍，仍須完備工會或勞資會議同意之法定程序，僱用勞工人數30人以上之事業單位併應報當地主管機關備查，始得適用例外規定。

除此之外，勞動部就「加班彈性調整」、「輪班換班間距例外調整」、及「例假七休一例外調整」建置「線上備查系統」，僱用勞工人數在30人以上之事業單位可利用該系統填報備查，可供地方勞工行政主管機關掌握資訊。

勞動部強調，新法實施沒有法律空窗期，已研擬勞動監督檢查策略，以「檢查與宣導並行」、「加強過勞預防」為重點，加強勞動檢查。

長期關心勞資議題的人力銀行人資長曹新南發表「勞動基準法工時放寬的可怕不只現在，更...
長期關心勞資議題的人力銀行人資長曹新南發表「勞動基準法工時放寬的可怕不只現在，更在將來」一文，勞動部今晚發出新聞稿澄清，對於新制規定之例外情形，絕對會與各中央目的事業主管機關共同把關，不會讓例外變成原則。圖／擷取至聯合新聞網鳴人堂
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勞動部七休一工時

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