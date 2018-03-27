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憂心台灣前景 她：將來只能到國外當台勞嗎？

錢多卻過得不開心 台積電菜鳥：該忍耐下去？

2018-03-27 19:18聯合新聞網 綜合報導

一名剛進台積電一年的菜鳥，因不習慣工作內容和人際相處，心生跳槽念頭。 路透
一名剛進台積電一年的菜鳥，因不習慣工作內容和人際相處，心生跳槽念頭。 路透
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台積電的薪資和福利優於業界，是許多理組學生就業首選的企業之一，但相對的壓力也很大，一名剛進台積電的菜鳥技術員在論壇「mobile01」寫道不習慣裡頭的工作方式，而上一份工作雖然錢少但較輕鬆，所以PO文想問網友意見，看看自己是否該忍耐下去？

原PO表示自己進台積電1年，對於工作方式、同事相處很不習慣，上夜班壓力又很大，前一份工作跟面板相關，薪水雖然少但是比較輕鬆簡單，還可以固定上日班，而台積電錢多可是過得很不開心，因此讓他動了想回去的念頭。

有網友力挺原PO想跳槽的想法，「心理健康也是很重要的考量，不然有錢搞到最後要去看醫生也是不划算」、「回去啊！開心最重要，賺多一些錢不過就是要開心，既然不開心，錢多也沒用」、「更辛苦的代價是換來更多的薪資，那很合理啊！如果只是為了顧及生活品質，那就建議換份工作就好」。

也有人不認同原PO說法，「當技術員，年輕應該選福利高的公司，不然福利低做久了你會後悔」、「好好先待個3-5年吧，工作剛開始都是這樣，台灣現在能比台積電好的公司很少了」、「其實大公司剛進去確實會令人不開心，不開心就想想福利吧，握在手上的新台幣才是真的」。

還有網友持中立角度認為「其實你自己心裡有答案，若網友提供你錢多又開心的，你會相信嗎」、「不想幹就趕快走，不用在網路論壇問卦，把空缺位置讓給有緣人」。

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