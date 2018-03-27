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勞動部仿日本首推「工作卡」 青年不用履歷可求職

2018-03-27 16:33聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

不少青年學子總擔心「一畢業即失業」，為了協助青年就業，勞動部今年將推出「工作卡」...
不少青年學子總擔心「一畢業即失業」，為了協助青年就業，勞動部今年將推出「工作卡」制度。聯合報系資料照
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不少青年學子總擔心「一畢業即失業」，為了協助青年就業，勞動部計畫仿效日本「工作卡」制度，鎖定剛畢業、初次求職的新鮮人，提供職涯輔導、諮詢等服務，為就業做準備，再依據廠商所需的求才條件，讓青年可透過職業訓練來補足能力，而這些學經歷將會記錄在工作卡中，有如一份完整版履歷，求職青年可透過工作卡直接和廠商求職媒合，預計今年5月起試辦。

勞動部在「105年15-29歲青年勞工就業狀況調查」發現，有51%初次尋職曾遭遇困難，其中主要原因以經歷不足以及不知道適合做哪方面工作者達59%；另外，勞動部也從「薪資行情及大專生就業導航網站調查」分析，大專以上畢業生在畢業後找第一份工作，有46%在尋職期間超過1個月，有11%尋職期間超過1年。

勞動部勞動力發展署就業服務組長陳世昌說，為了協助青年就業，勞動部透過每年剛畢業的新鮮人，追蹤畢業生的流向，只要發現沒有就業、無任何勞保投保紀錄，且年齡在15歲至29歲的青年即主動接洽。

陳世昌指出，工作卡今年試辦，若以106年來說，失業人口有43萬人，青年就佔了20萬5千人，其中有49%是第一次找工作，因此可從這些人裡找出願意參加計畫的青年，從一開始的職涯諮詢，以確認該青年未來發展的方向，再針對所需具備的能力來補足，以符合企業用人的條件，最後青年可憑著工作卡直接向廠商媒合求職。

而工作卡系統內含有個人基本資料、學習紀錄、訓練成效、職涯服務紀錄等經歷，待業青年不必煩惱製作履歷。目前勞動部在高雄、台中、新竹有設置青年職涯發展中心，今年將新增新北、台南據點，今年5月將擇5個就業中心開始試辦。

勞動部職涯求職

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