「老人會愈來愈多」23歲壯丁投入照服員市場

2018-03-27 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



23歲的許乃文（右二）和26歲的吳成凱（右一）參加照服員職訓班，並到養護之家實習，因年輕有活力，是阿公阿嬤們的開心果。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

23歲的許乃文從休閒運動管理系畢業後，因關懷家中4位年邁長輩，參加勞工局「照顧服務員職訓班」，準備投入照服員市場；另名26歲的吳成凱原本從事消防水電修繕，因母親擔任照服員多年，個性喜歡與人群互動的他，也成為照服員生力軍。兩名壯丁目前正在信義醫院附設方舟養護之家實習，因年輕有活力，是阿公阿嬤們的開心果。

許乃文說，照服員職訓班課程囊括學科及實作，他一個月內除了學會翻身、拍痰、餵食等照顧老人家的基礎技巧，也發現照服員是份很專業的工作，不但搬動患者有技巧，照顧時也須注意許多小細節，對於病榻中的長輩處境更感同身受，跟他們相處時也更願傾聽、安撫，「老人會愈來愈多」，他認為照服員是份很有成就感的工作。

高雄市勞工局訓練就業中心委外職訓組組長謝宛蓉說，這期全班20個學員中，就有7名男性，4人是29歲以下的年輕學員。因應高齡化社會來臨，全市目前還有1800名照服員人力缺口，今年將陸續開辦34門照服員職訓班，希望培訓千名人力投入長照機構、醫院、護理之家等相關機構，讓老人家及重症患者獲得完善照顧。

訓就中心副主任林信興說，勞動部統計，過去照服員職訓班結訓後，僅六成學員投入照服員市場，為鼓勵照服員穩定就業，只要經就服站推介至照護機構工作，前18個月可依工作年資逐步領取5千元至7千元的補助，等於可幫自己加薪10萬8千元。