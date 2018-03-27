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彰化職前訓練85%就業 今年再招1200人

2018-03-27 12:51聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣政府訂4月1日舉辦職訓成果暨聯合招生活動，今天為活動舉辦宣傳。記者劉明岩／...
彰化縣政府訂4月1日舉辦職訓成果暨聯合招生活動，今天為活動舉辦宣傳。記者劉明岩／攝影
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為協助失業者提升或培養其專業技能，彰化縣政府勞工處4月1日上午在縣立美術館前廣場前，舉辦職訓成果暨聯合招生活動，今年共開辦45班職前訓練班，包括職前訓練14班、身障者職訓專班7班，及因應人口高齡化照顧服務員需求，開辦照顧服務員訓練班24班，共提供1200個訓練名額。

縣府勞工處今天宣導這項活動，副縣長林明裕表示，彰化縣失業率為全國第二低，但仍然持續努力，打造讓在地好人才都能留在家鄉服務的環境。去年總計開辦24個職前訓練班，畢業學員平均就業率達85%，其中節能環保機車電腦輔助暨自行車維修培訓班更創下100%就業率的佳績，今年要開辦45個職業訓練班，希望招收2千位以上失業或是轉換跑道的在地人才，打造一個人人有工作、處處好人才的縣。

彰化縣總工會理事長陳蔣秀美表示，彰化縣總工會承攬了職前訓練的班級共14個班，包括CAD工業產品開發設計、3D列印實作等，開班過程還有勞動部自有學習成長課程等班級，期許透過職前訓練，讓社會上的工業、商業在招募人才後，勞工能夠很快上手，提升職場上的競爭力。

4月1日上午的活動現場安排20個多樣化職訓攤位各自展現特色，提供DIY活動、闖關遊戲、摸彩及體驗職訓課程等活動，讓民眾參加活動外亦可充分瞭解縣府職訓內容及資源，進而尋找最適合自己的職訓課程，透過職業訓練提升就業之競爭力，在職場技高一籌，薪水大躍進。

勞工處長吳蘭梅說，訓練對象為待業者，錄訓人員如果符合法定各類失業參訓者資格，包含就業保險被保險人、獨立負擔家計者、中高齡者、身心障礙者、外配及陸配、原住民、低收入戶或中低收入戶中有工作能力者等，檢附所規定的證明文件，即可以免繳訓練費用，由政府補助全額費用，及為照顧其基本生活可申請職訓生活津貼，若為一般失業者，政府也補助訓練費用80%，協助培養專業技能，輔導訓後就業。

相關訊息可至縣府8個就業服務台洽詢，免付費專線0800-529191(我愛就業就業)，招生簡章可至縣府勞工處網頁-職業訓練專區(http://labor.chcg.gov.tw)、彰化縣勞工處粉絲團(https://www.facebook.com/labor.chcg/)或「台灣就業通」-「找課程」(http://www.taiwanjobs.gov.tw) 查詢，聯絡電話(04)7532421。

彰化縣政府訂4月1日舉辦職訓成果暨聯合招生活動，現場將展示學員的作品成果。記者劉...
彰化縣政府訂4月1日舉辦職訓成果暨聯合招生活動，現場將展示學員的作品成果。記者劉明岩／攝影
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