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momo招募6大類儲備幹部 向青年菁英招手

2018-03-27 10:47中央社 台北27日電

電商品牌momo富邦媒經營績效交出亮麗成績，持續擴大招募優秀人才，2018年度「儲備幹部計畫」（MA計畫）已於日前啟動報名作業，加碼投資年輕人才。

電商品牌momo富邦媒經營績效交出亮麗成績，持續擴大招募優秀人才。圖為先前愛紗出...
電商品牌momo富邦媒經營績效交出亮麗成績，持續擴大招募優秀人才。圖為先前愛紗出席「MOMO熊和他的好朋友20年特展」揭幕活動，與粉絲們一同卡哇咿結「萌」 。本報系資料照／記者林俊良攝影
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富邦媒今天發布新聞稿指出，今年規劃招募6大類儲備幹部，包含電子商務類、通路營運類、大數據研發類、倉儲物流類、顧客關係管理類及財務類，薪資待遇將優於業界水準，期望延攬優秀的青年菁英，培育具前瞻創新思維、跨領域及與國際市場接軌的中高階電商管理專才，共同開拓電商事業新藍海。

富邦媒表示，當今全球數位經濟崛起及電商產業高度成長，人才的需求逐年增加；有鑑於現今國內電商人才較缺乏全面完整的培訓計畫，加上電商發展腳步快，電商人才即使入行後都必須不斷學習，才跟得上瞬息萬變的發展速度。

富邦媒自2014年起展開MA（Management Associate）計畫，每年吸引數百人應徵，透過各部門的養成訓練、系統性實戰輪調及高階主管親自培訓，讓MA能快速掌握公司核心業務重點；此外，每位MA更配有企業教練及職涯發展顧問，適時提供諮詢，並引導發揮自身專業長才。

富邦媒表示，因應今年電子商務持續擴大營運、以及北中南倉庫建置等經營目標，除了MA之外，今年的徵才項目也包含商品開發、行銷企劃、倉儲管理、配送管理、網站系統、App程式開發等數百項職務，從基層專員到中高管理職皆全面開放人才招攬。

此外，在邁向國際化腳步的同時，富邦媒也期待願意派赴海外單位服務的優秀人才加入團隊，與富邦媒共創國際級虛擬購物平台。

富邦媒電商電子商務

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