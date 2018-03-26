三個月勾百頂毛帽慘被退！她從挫折中走出創業夢

2018-03-26 14:24 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



創立studio chiia品牌的何家興，要傳遞快樂信念。 studio chiia／提供 分享 facebook

無論是在誠品櫃位，或是網路通路目錄中，studio chiia大量運用幾何及繽紛色彩，以針織方式呈現各種家飾及女性生活小物，第一眼就讓人看到設計者大膽的創意，帶出柔美又具個性的風格。實際上，創立studio chiia的何家興，不只將自己品牌定位為一般文創商品，實踐大學服裝設計科系畢業的她，也用心地編織成為知名設計師的夢想。

何家興創業之路並非逐步醞釀，心裡很早就想創業，只是在找時機點。科班出身的她，曾在知名服裝設計師公司工作四年多，但始終無法真正從事最愛的設計工作。2015年7月決定辭職放手一搏，走自己的路。

何家興說，一開始對創業沒概念，第一家通路商找上她下了毛帽訂單，她就一頭栽進勾毛帽日子，三個月沒日沒夜地勾出100多頂毛帽，自己拍照自己上架，沒想到被退了七、八成，堆滿自己房間。「我以為所有的貨都要自己做，太傻了」。不過她也從這個經驗大夢初醒，知道創業不是所有事都自己做，懂得去找代工工廠，讓自己可以專心設計行銷。

羊駝羊毛帽的羊駝毛來自祕魯友善放牧農場。 studio chiia／提供 分享 facebook

何家興設計的產品全是針織品，從圍巾、毛帽、髮帶到生活用品，如抱枕套、面紙盒，她善用幾何多變圖形及圓點可愛風，再交叉運用鮮艷橘、紅、藍、黃配色，讓人遠遠一看就忍不住多看兩眼，非常吸睛。不同於文創商品都走冷調簡約路線，studio chiia商品有很多羊毛駝材質，鮮艷亮眼卻溫暖的元素交錯，在冷凛冬季一片深暗色彩中，更顯另類。

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才30出頭的何家興說，愛用幾何圖形，是因為幾何抽象圖像想像空間很大。此外，她也將日常生活畫面隨興運用在設計的商品，例如抱枕套中間一片大大的四方形，何家興說源自一扇窗的點子；至於漸層顏色的運用，則是想像窗外從日出到日落的窗景。這些充滿童趣的想像，讓她的產品特別受到年輕女性喜愛。

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雖然一開始的毛帽銷售受了小挫折，但是隔年，何家興設計的面紙套就受到誠品的青睞，成為2016年誠品的贈品；u-design等網路通路也都有她的商品，如今她也接受個別企業客製化訂單，或是公司活動贈品。原本只是寄賣的她，最近在迪化街附近找了一處辦公室兼店面，小小年紀的她，不想只將自己的商品訂位為文創路線，「我認為自己就是設計師」，這是她創業的初衷，也是她對自己的期許。