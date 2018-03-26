首度赴立院業務報告 勞部長緊張脫口而出「報告議員」

2018-03-26 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



勞動部長許銘春今年2月26日接棒前任部長林美珠，上任恰逢滿月，今天首度到立法院進行業務報告，會前被媒體問到是否會緊張時，她淡然回應「平常心」，對於事前做何準備？她表示很努力研讀相關資料，對於委員會關心的問題，都有做充分準備。雖說不緊張，不過許銘春回答國民黨立委陳宜民問題時，脫口而出「報告議員」，隨後才趕緊改口「報告委員」。 勞動部長許銘春。 聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影 分享 facebook

許銘春會前接受媒體聯訪時，有媒體提問，綠委在總質詢時說她回答空泛，後來是否有改進？她表示感謝委員指教，剛上任許多事情仍要花時間熟悉。至於眾所關注的基本工資法推動時程，她表示目前依照規畫進度執行中，原訂規畫年底就會送到行政院，實際上路要經過基本工資審議委員會審議後，送交行政院核定後經立法院三讀才會實行。

委員徐志榮質詢時追問，最低工資法制定，到底是一種公式或是一種標準？他提醒，勞動部若採單一算法，經濟成長率復甦的話，基本薪資反而可能會調低，會有這樣的情況。許銘春則說，委員的意見都會納入考量。

徐志榮之後又說，總統蔡英文說她夢想最低薪資落在三萬元，當然啦有夢最美，希望相隨。但他也不是要幫資方說話，如果雇主幫員工加薪後，算一算自己賠錢，決定讓工廠關門，反而會造成失業率上升，如果大環境不好，資方恐怕也經營不下去。許銘春則回應，目前基本工資的調整將由資本工資審議委員會處理，會有審慎的評估。

徐志榮認為，目前最低工資離三萬元還差八千，總統不能沒有相關機制就提出這概念，「難道她是做夢想到的嗎？」、「我還希望基本工資能夠調到四、五萬，不過我是沒做夢想到啦！」。許銘春面露尷尬，一度語塞，表示會再努力，之後會議休息十分鐘。