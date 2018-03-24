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「生命的豐富不在於財富在於厚度」他40歲圓夢

2018-03-24 11:49中央社 新北24日電

「請給我一個機會，完成我的夢想。」懷抱理想的黃政雄期待某天在世界角落珍藏他的作品，40歲毅然放棄工業設計高階主管的職務，轉換跑道勇敢投入文創陶瓷產業，期待創業圓夢。

位於新北市鶯歌火車站附近的工作室，黃政雄守著他的一片天，浸淫在陶瓷的揉捻、注漿、釉藥的變化，將小小的作品放進他的瓦斯窯與電窯裡面燒，等待焠煉出有著青花圖案的陶瓷手環喇叭，或台灣藍鵲耳機、捻瓷耳環。

黃政雄接受中央社記者訪問時，語氣興奮的談論著自己的夢想，「人生到了40歲，有一定的歷練與工作經驗，會思考究竟下一步要怎麼辦？人生的意義在哪裡？」之前擔任新北市泰山區的某科技公司高階主管，手下有100多名員工，在迴圈中打轉讓他對自己大哉問。

平常，黃政雄會利用星期假日充實自己，也去上過高階工商管理碩士（EMBA）課程。有次，參加陶藝家李存仁與汪弘玉老師的鶯歌燒系列課程，開始迷上了土與火的創作，也體認到創新是陶瓷必然要走的路。

黃政雄決定放棄高薪收入，去年5月起，毅然離開舒適圈創業。他說，錯過人生精華的尾巴，之後就沒有體力了。勇敢的闖出一片天，竟然發現「很有趣」。

買了窯，黃政雄有大半時間都待在工作室，樂此不疲。原先學的是工業設計，做的是產品開發與模型設計，他沒有放棄自己的專精，反而成為創業的助力，也花很多時間嘗試，才慢慢掌握到技巧。

以往傳統陶瓷無法做到的細節，經由他熟悉的3D繪圖設計與3D列印技術，讓黃政雄更精確掌握開模原型的精密度，這也是他在傳統陶瓷產業中找到自己的優勢。

黃政雄喜愛音樂，將陶瓷結合金屬工藝、電子元件，設計出令人喜愛的手環藍芽喇叭。以人耳朵作模板，研發陶瓷耳機，成功吸引民眾目光。這些都發揮陶瓷的極限，並將多媒材結合各種釉藥，發展出新的可能。

在3C科技產業打滾18年，他說，人生的下半場才要開始，生命的豐富不在於財富，在於厚度。黃政雄一直夢想著東歐的某個角落，珍藏著自己的鶯歌燒作品。

這個夢讓他不斷嘗試，將白色陶瓷經手工揉捻打造一道道藝術饗宴。十字架也能用陶瓷容器工藝，表現純白、青瓷、鐵金、火紅、湛藍，不同的釉色。

跨界轉行，黃政雄從基本的化學、物理變化等概念學起，摸索學習調配釉藥，不斷修正配方。極具透明感的玻璃釉，結晶紋路的鐵紅釉，各自有不同的風采。

他說，個人工作室小巧、行動力快，很喜歡這樣的生活，可以每天耗到凌晨。以往，沒有自由的生活，反而讓自己感到枯萎。

對想要跨業轉行或創業的夥伴，黃政雄建議，要先規劃好自己的方向，存一筆錢。當然，選擇需要勇氣，沒有對或錯，但不要為創業而創業，先要找到自己的興趣，才不會中途遇到挫折退縮。

黃政雄認為，在傳統工藝與現代科技中，只要有理想有創意，文創藝術的產值與前景無窮。（編輯：方沛清）

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