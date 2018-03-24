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捨高薪轉戰藝術 賴羿廷用陶藝闖新人生

2018-03-24 11:50中央社 新竹市24日電

在高科技廠工作18年的賴羿廷，為了紓解壓力，工作之餘學習水墨畫陶藝，逐漸對藝術產生興趣，8年前辭去工作，放棄高薪轉戰藝術創作之路，她滿意地說：「這是我人生最正確的選擇」。

出生於苗栗縣卓蘭鎮的賴羿廷，從小並未接受藝文磨練與薰陶，因父親喜愛蘭花，在家中庭院打造了一座小蘭園，讓她從小喜歡美的事物，也開始對藝術產生興趣，她認為「也許是遺傳父親的美學基因，我才會對藝術那麼感興趣吧？」

賴羿廷向中央社記者表示，為減少家庭經濟負擔，高中畢業後選擇離家近的聯合工專陶瓷工程科就讀，接受陶瓷專業學習，雖當時還未開啟創作興趣，但奠定了對陶藝的認識，也累積後續的藝術創作能量。

二專畢業後，賴羿廷進入新竹科學園區高科技半導體公司，從倉管記帳員一路做到管理主管，因工作能力強，多次被其他企業挖角，不僅擔任高階主管，還協助公司成立生產與品質管理等部門，成為公司內部不可或缺的「女強人」。

賴羿廷說，當時在高科技公司擔任高階主管的薪資優渥，擁有豐裕的物質生活，但每天工作超過12小時，精神壓力極大，由於內心對藝術的熱忱從未改變，決定利用工作之餘參與藝術課程，學習水墨畫及陶藝。

賴羿廷說，當時她工作即便再累，晚上還是會去學習水墨畫、陶藝，接觸她最喜歡的藝術，這樣充實的生活維持了10多年，對藝術也越來越有興趣，8年前毅然決然辭去工作，在事業巔峰時放棄優渥高薪，轉戰夢想中的藝術創作之路。

賴羿廷表示，因為家境不太好，小時候沒能就讀自己有興趣的美術班，所以決定在離開科技業後回到校園，她順利考進台灣藝術大學，建立基礎藝術相關理論，接著再考上研究所，將佛經融入水墨畫與陶藝的創作中，獲得不少教授讚賞。

研究所畢業後，賴羿廷以陶藝作品參加新竹美展獲得工藝類佳作、苗栗美展雙年展立體造型類優選，105年9月回到家鄉苗栗縣推廣藝文，進駐五穀文化村成立「不二陶工坊」，106年她再參加新竹美展，獲得工藝類竹塹獎，作品備受肯定。

賴羿廷指出，她在人生事業最高峰、但是人生最低潮的時候，靠著藝術紓解內心種種壓力，當時她決定辭去工作，選擇追逐自己熱愛的藝術，就是希望能「為自己而活」，她說：「金錢有一天會用盡，但藝術可以陪自己一輩子」，鼓勵大家利用工作之餘充實自己的人生。

陶藝水墨畫
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