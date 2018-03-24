放棄穩定工作逐夢 李鴻君用魔術帶來歡笑

2018-03-24 12:08 中央社 新竹市24日電



曾當過老師、銀行員的李鴻君，兒時因被同學排擠，立志長大後要把歡笑帶到每個角落，為實現夢想，他4年前走出舒適圈，當起街頭藝人，看著往來路人的笑容，他說：「這樣的人生更具色彩」。

李鴻君常出現在街頭帶給民眾歡樂，有時是變魔術的小丑，有時化身「氣球哥哥」折氣球帶給孩子們歡樂，不論是何種角色，他都能讓在場的民眾露出笑容，然而在他的微笑背後，其實有著一段故事。

李鴻君告訴中央社記者，他小時候家境不好，排行老么的他，只能以稀飯湯當作奶水喝，因營養不夠，小學6年都是全班最矮小的那一個，常被同學欺負，後來他立下志向，希望長大後能成為散播歡樂的人，把歡笑帶到每個角落。

畢業於彰化師範大學財務金融技術學系（原商業教育學系）的李鴻君，曾回到母校新竹高商擔任經濟學教師，後來又到銀行擔任行員，日子過得順遂，但他沒有忘記曾經立下的志向，2013年他通過新竹街頭藝人評選，開始朝夢想之路邁進。

李鴻君說，考取街頭藝人證照後，他開始兼職演出，用魔術與氣球帶給大家歡樂，為了完成夢想，他在銀行工作7年後，決定放下不少人稱羨的穩定工作，捨棄新台幣3萬多元底薪，成為一名全職表演者。

「大家都說我瘋了」，李鴻君說，人生只有一次，如果年輕時不做，老了更不會有動力，當時他毅然決然向公司遞出辭呈，家人與親友都很不諒解，差點鬧家庭革命，但後來家人看見他的決心與努力，也逐漸轉為支持。

李鴻君說，原本在銀行的收入不錯，離職時，戶頭還有30多萬存款，但為了學表演、買道具，沒多久時間就幾乎把積蓄花光，「最慘的時候，戶頭只有幾10元。」但他並沒有放棄，經4年努力，現在年收入已突破百萬。

現在的李鴻君，有接不完的商業演出，他也常把歡樂帶進醫院病房、看守所與養老院等，常將部分演出費捐出做公益，他說，很滿意現在的「小丑人生」，期許未來能為更多人帶來歡樂。