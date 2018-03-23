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「30k休4天」不及「27k休6天」 業者：現代人寧低薪多假？

2018-03-23 20:17聯合新聞網 綜合報導

台灣低薪又凍薪的職場文化，使得應徵者選擇工作不再盲目追求薪水。圖／本報資料照片
台灣低薪又凍薪的職場文化，使得應徵者選擇工作不再盲目追求薪水。圖／本報資料照片
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工作薪資與休假日該如何取得平衡？有餐飲業者近日開出徵人條件為底薪3萬元、月休四天，卻被大多數應徵者打槍，認為月薪27k、月休六天更具吸引力，對此他相當費解，疑惑道「現代人真的寧願薪水少一點，但是休假多一點嗎？」沒想到其他網友卻認為這再正常不過，「薪水拉不上去，當然就只能求假多一點」。

原po在mobile01上發問，提及朋友在南部從事餐飲業，是國內知名的連鎖加盟品牌，最近公司開出徵人條件，待遇為底薪三萬元，月休四天，工作時長九小時（含吃飯休息），以及勞健保、勞退，不過許多應徵者反而更傾向月薪兩萬七、月休六天，這讓朋友相當為難，「因為輪休的關係，月休6天會導致排班困難」。

許多網友認為這心態根本見怪不怪，「薪水拉不上去，當然就只能求假多一點（說白就是減少工時）」、「低薪只能找到混日子的，休假當然重要，提高待遇的話，缺錢的人就會來了」、「難以想像月休只有4天，感覺好累」、「感覺落差不大，寧願多點假可以做自己喜歡的事」。

也有網友嘗試扣除加班費後，比較兩者實際薪水，「月休四日，薪水30000元，表示內含有四天是休息日加班，換算本來的月薪約為24771元，月休六日，薪水27000元，表示內含有兩天是休息日加班，換算本來的月薪約為24422元」，從結果來看，實際上薪水只相差350元。

對於有人認為排班固難的根本原因是僱用人數不夠，有網友更指出關鍵在於企業獲利能力不足，以致於薪資水準不吸引人，「該公司是數一數二知名連鎖公司，講白了總公司供貨成本佔了營業額一半，剩下一半營收要支付房租，薪資勞健保，燃料，水電，營業稅，其實淨利不到一成。」

薪水餐飲
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