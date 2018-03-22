華航招募實習空服員引爭議 勞動部：實習和工作有差

2018-03-22 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



華航公告將和台灣4所大學進行產學合作，招募實習空服員，卻引發爭議。圖／報系資料照 分享 facebook

華航公告將和台灣4所大學進行產學合作，招募實習空服員，卻引發爭議，遭外界質疑是「假實習真雇用」，勞動部今日指出，是否有假實習真雇用還得針對個案進行了解，但實習和實際工作還是有差別的。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說，學校有實習需求，學生到事業單位實習過程中有「做中學、學中做」，也有學科包含在整個實習計畫裡，跟真正的工作是有一定的差別，一部分可以用勞基法中的技術生章節去做規範，工作時間必須要遵守一定的規定，包含不可以有超時或過勞等，職災、保險等也要有一定的規範。

黃維琛更指出，據了解，目前教育部尚未用專法去規範大專院校等級的實習生或建教生，但有考慮要依照高中建教生的模式訂專法來處理，但學習過程中應該要有這樣的規範，有規範是比較好的，他強調說，不要變成假實習真雇用，明明是工作，卻冠上一個實習是沒有意義。

另外，空服員因工作屬責任制，則適用勞基法84條之1，實習生是否跟空服員一樣變成責任制，黃則說，在84條之1規定中，前提是在雇用關係下，勞資雙方還要打書面契約，給縣市政府做核定，才能適用到責任制的規範，若以實習的態樣來說，不是純然雇用，不允許這樣的實習計畫的人員適用該條，則要回歸到一般勞基法來規定。