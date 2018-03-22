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工會才成立一周就被打壓？ 嘉里大榮又傳糾紛

2018-03-22 12:45聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

大榮汽車貨運企業工會今日上午在嘉里大榮物流公司總部門口召開記者會，抗議工會被公司...
大榮汽車貨運企業工會今日上午在嘉里大榮物流公司總部門口召開記者會，抗議工會被公司打壓，要向交通部、勞動部陳情。記者陳妍霖／攝影
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台灣知名的物流公司嘉里大榮物流公司曾因員工加班費、薪資、出班問題，發生勞資糾紛，有員工為了捍衛自身權利，去年籌組工會，今年3月中正式成立，但工會今日上午在公司總部門口召開記者會，抗議公司主管竟要求工會成員退出工會，成立才1周就被打壓，認為母公司嘉里大榮不該放任子公司打壓工會，要向交通部、勞動部陳情，對此嘉里大榮物流公司總部公關則回應說，公司不會去介入工會運作，假設員工之間有糾紛，建議採取法律途徑。

嘉里大榮物流公司舊稱為大榮貨運，成立64年，主要負責路線貨運、常低溫物流倉儲、國內外快遞運送等，2008年和香港嘉里物流合資，大榮貨運正式成為嘉里物流成員之一，2011年才將名稱改為嘉里大榮物流，近年則爆出員工超時加班等勞資糾紛，因違反勞基法，曾被媒體評為血汗物流。

大榮汽車貨運企業工會理事長陳凌德說，公司成立這麼久，好不容易才籌組工會，沒想到3月14日一拿到立案證書，就有主管逐一打電話給各個員工說，「你是不是有加入工會？」、「工會成立會影響公司運作，大榮可能會倒」等，用此企圖威脅員工可能工作不保，要求工會成員退出工會，甚至還有工會幹部因出班問題被打傷，懷疑也是和籌組工會有關。

工會籌備會召集人、大榮汽車貨運企業工會理事蔡興吉也拿出工會幹部的驗傷單、報案三聯單說，公司長期有超時、低薪、人力出班派遣等不合理的制度，原本希望透過籌組工會來協商，沒想到還沒協商，同事就被打，除了驗傷單外，還有主管要求退出工會的錄音檔，都能證明公司要打壓工會。

大榮汽車貨運企業工會表示，嘉里物流是母公司，大榮貨運是子公司，但嘉里物流是百分之百持股，高階主管都在母公司，不該放任子公司部分不懂工會法令的主管任意妄為。而今日前往聲援的臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會總幹事王浩說，勞基法新法本月才上路，退出工會怎麼協商。

勞動部勞動關係司長王厚偉說，工會法明訂不能對工會幹部不當的對待，也不可以支配工會，如果有這種情況發生，工會可向勞動部申請不當勞動行為的裁決，若查證屬實，勞動部將會進行裁罰，並要求公司改善。

大榮汽車貨運企業工會理事蔡興吉（左）拿出工會幹部被打傷的驗傷單、報案三聯單。記者...
大榮汽車貨運企業工會理事蔡興吉（左）拿出工會幹部被打傷的驗傷單、報案三聯單。記者陳妍霖／攝影
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嘉里大榮物流公司舊稱為大榮貨運，成立64年，直到今年3月中旬員工才成立工會。記者...
嘉里大榮物流公司舊稱為大榮貨運，成立64年，直到今年3月中旬員工才成立工會。記者陳妍霖／攝影
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大榮汽車貨運企業工會理事蔡興吉拿出工會幹部被打傷的驗傷單、報案三聯單。記者陳妍霖...
大榮汽車貨運企業工會理事蔡興吉拿出工會幹部被打傷的驗傷單、報案三聯單。記者陳妍霖／攝影
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