工會才成立一周就被打壓？ 嘉里大榮又傳糾紛
台灣知名的物流公司嘉里大榮物流公司曾因員工加班費、薪資、出班問題，發生勞資糾紛，有員工為了捍衛自身權利，去年籌組工會，今年3月中正式成立，但工會今日上午在公司總部門口召開記者會，抗議公司主管竟要求工會成員退出工會，成立才1周就被打壓，認為母公司嘉里大榮不該放任子公司打壓工會，要向交通部、勞動部陳情，對此嘉里大榮物流公司總部公關則回應說，公司不會去介入工會運作，假設員工之間有糾紛，建議採取法律途徑。
嘉里大榮物流公司舊稱為大榮貨運，成立64年，主要負責路線貨運、常低溫物流倉儲、國內外快遞運送等，2008年和香港嘉里物流合資，大榮貨運正式成為嘉里物流成員之一，2011年才將名稱改為嘉里大榮物流，近年則爆出員工超時加班等勞資糾紛，因違反勞基法，曾被媒體評為血汗物流。
大榮汽車貨運企業工會理事長陳凌德說，公司成立這麼久，好不容易才籌組工會，沒想到3月14日一拿到立案證書，就有主管逐一打電話給各個員工說，「你是不是有加入工會？」、「工會成立會影響公司運作，大榮可能會倒」等，用此企圖威脅員工可能工作不保，要求工會成員退出工會，甚至還有工會幹部因出班問題被打傷，懷疑也是和籌組工會有關。
工會籌備會召集人、大榮汽車貨運企業工會理事蔡興吉也拿出工會幹部的驗傷單、報案三聯單說，公司長期有超時、低薪、人力出班派遣等不合理的制度，原本希望透過籌組工會來協商，沒想到還沒協商，同事就被打，除了驗傷單外，還有主管要求退出工會的錄音檔，都能證明公司要打壓工會。
大榮汽車貨運企業工會表示，嘉里物流是母公司，大榮貨運是子公司，但嘉里物流是百分之百持股，高階主管都在母公司，不該放任子公司部分不懂工會法令的主管任意妄為。而今日前往聲援的臺灣汽車貨運暨倉儲業產業工會總幹事王浩說，勞基法新法本月才上路，退出工會怎麼協商。
勞動部勞動關係司長王厚偉說，工會法明訂不能對工會幹部不當的對待，也不可以支配工會，如果有這種情況發生，工會可向勞動部申請不當勞動行為的裁決，若查證屬實，勞動部將會進行裁罰，並要求公司改善。
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