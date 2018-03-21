施建安接任台企銀總經理

2018-03-21 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台企銀今天舉行新舊任總經理交接典禮，總經理周燦煌屆齡退休，彰銀總經理施建安轉任台企銀總經理。台企銀董事長黃博怡「拋球」，期許施建安能帶領台企銀進入「百億元俱樂部」；施建安立刻「接球」表示，應該很快可達成獲利破百億元的目標，屆時希望董事會支持，幫台企銀全體員工加薪。

黃博怡指出，周燦煌在台企銀服務四十多年，在他的努力下，讓台企銀資產品質改善，逾放比創新低。施建安也是從彰銀基層做起，在彰銀服務約四十年，相信他的背景及經歷會為台企銀帶來很好的貢獻。彰銀獲利良好，是「百億元俱樂部」的成員，期待台企銀在施建安的帶領下，也能加入「百億元俱樂部」。

除了獲利創民營化以來新高、逾放比創新低外，周燦煌對於台企銀中小企業融資增加500億元也頗為自豪。他指出，施建安經驗豐富、資歷深，外匯業務、財務操作及海外經驗豐富，正是台企銀所需，相信百億元的目標馬上可以看見。

施建安表示，台企銀提存後獲利要達百億元不難，除營收要成長，逾放也要控制，加上財務部財務操作及財富管理處一起努力，相信會儘快達成目標。只要能達標，就會爭取加薪。

接任台企總經理，施建安坦言「心情很複雜」，一方面榮幸，另一方面壓力也很大。董事長已為台企銀的經營勾勒出明確的架構，未來他會努力將台企銀的盈餘擴增，讓台企銀可以幫助更多新創、微型企業，幫助台灣年輕人。

他強調，過去彰銀能連年獲利破百億元，不是總經理一人的功勞，是全體彰銀同仁一起努力的成果；台企銀要創造好成績，也需要團隊共同努力。只要獲利突破、能端出成果，他就會調薪，一步步使台企銀的薪資跟上同業水準，讓員工有向心力，以身為台企銀的員工為榮。