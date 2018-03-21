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照服員薪資受矚 最新統計月均薪31K

2018-03-21 14:48中央社 台北21日電

照服示意圖，非新聞當事人。記者羅紹平／攝影
照服示意圖，非新聞當事人。記者羅紹平／攝影
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衛生福利部喊出照服員平均月薪要達新台幣3.2萬元；衛福部長陳時中今天說，最新統計，領月薪照服員平均薪資為3萬1417元，距離目標3.2萬元很近，衛福部會持續努力。

長照新版給付支付制度今年1月上路，將過去「以時計價」模式改為依長照需求者失能程度擬定相對應的各類服務使用額度，提出「問題清單」，並訂定「照顧組合」，費用依服務計價。

不過，新版制度上路至今仍有很多問題，多名立法委員上午在立法院社會福利及衛生環境委員會為居家服務員發聲，新制上路後有居服員反映薪水不增反減，做多卻領少，也有居服員嚷著要轉職，恐有人力問題。

陳時中回答立委時表示，收集各縣市政府資料，調查9421名居服員的薪資狀況，目前有24%薪資是打工的拆帳模式，有75%是領月薪，領月薪者，平均薪資是3萬1417元。

陳時中說，新制上路未久，且2月遇到春節假期，可能服務提供單位對報帳還沒有很習慣，會有一些問題，衛福部會持續下鄉溝通、說明、教育，也會督導要依照衛福部的方式報帳、給薪資，照服員薪資應都會達到3.2萬元以上。

立委也擔心24%拆帳的照服員可能遭遇給薪混亂，做多拿少；陳時中說，絕對不會放任市場機制亂給薪，而是引導市場走對的路。有些不足時數、打工的照服員以拆帳方式領薪，將會個案了解給薪是否合理。

衛福部社會及家庭署副署長、長照司籌辦辦公室副主任陳素春受訪時表示，如果照服員有任何問題，都可向衛福部反映，也有專線可提供諮詢。衛福部同時計畫4月要向服務提供單位提供相關訓練，釐清支付給付制度可能遇到的問題。

衛福部薪資照服員

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