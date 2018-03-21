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異體字之亂！顏寬恒非顔寛恆 黃少一橫開戶被拒

陸配一張手臂滿是熱油燙傷的照片 網友感動了

2018-03-21 14:23聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

最近台南連續發生兩次兇殺命案，台南新化老街重慶迎久快炒店老闆娘李聯容有感而發在臉書社群貼文，表示要發放正能量，她分享一張「照片」，是她開快炒店後，手臂經常被燙傷，新舊傷痕不斷，她希望自己的故事能鼓勵更多人「只要堅持沒什麼辦不到，只要勤勞不可能沒有錢，學會忍賴（耐）沒什麼想不開。」

台南新化老街重慶迎久老闆娘李聯容在臉書上分享手臂因炒菜留下密密麻麻的燙傷疤痕，感...
台南新化老街重慶迎久老闆娘李聯容在臉書上分享手臂因炒菜留下密密麻麻的燙傷疤痕，感動網友。圖／取自李聯容臉書
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李聯容來自中國（大陸）重慶，她說，剛嫁來台灣什麼都沒有，老公在台中上班一個月薪水不到三萬，我婆婆中風還要一萬五給家裡給公婆開消，五千交房租，一年下來薪水不夠分配，孩子生下來滿月我就勸說老公開店做生意，我老公點頭我們就從台中搬回新化。

她說，剛回到新化房間沒冷氣也沒錢買冷氣，她就跟女兒陪婆婆在客廳睡破沙發兩三年，因為孩子太小就選了離住家近的新化老街開了店，一開店就遇到挖馬路，第二年又挖包括騎樓都挖到無法做生意就這樣持續挖了三年，生意真的沒法做，生意不好老公就跟我抱怨，我每天壓力大到蓋著棉被哭。

「有很多時候我都想把店關起來，在我快堅持不下去的時後，我老公說店開下去就不能倒店，如果店關起來別人會說妳無能」，李聯容說，聽了老公的話只好每晚哭完就想出賺錢的方法出來，早上起來賣魯味趕菜市場生意，遇到拜拜的時候就賣三牲，泡養生藥酒補貼開消，遇到淡月就打折，自已省吃減用終於第三年買了第一台冷氣，第六年經過鄰居的介紹貸款買了房子，經過十多年的努力貸款也還完了，現在只要開門就有生意做。

李聯容說「我的成功就是我的堅持、我的忍賴（耐）、我的眼淚、我全身的傷，我的犧牲得來的。」

希望藉此鼓勵更多人「天地下沒有白吃的午餐，不努力天上不會掉錢下來，不勤勞也沒權力抱怨老天不公平，所以只要我們付出了就會得到，只要你堅持下去遲早會得到你想要的，看完這篇文章我希望大家跟我一起加油，我也還在加油中」。

李聯容的貼文立刻獲得上千名網友按讚，不少老顧客留言鼓勵她是最棒的！有人留言說東西好吃，老闆娘充滿正能量，也有同樣嫁到台灣的陸配說也是吃苦熬過來的，看到她的文章得到鼓勵，希望姐妹們一起努力。

婆婆薪水

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